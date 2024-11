Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Kenny Washington Quartet. Gemeinsam mit seiner dreiköpfigen Rhythmusgruppe entführt der Vokalist aus New Orleans in die große Zeit des Jazz zurück – mit geschmackvollen Swing- und Bebop-Interpretationen. Am Montag, 25. November, 20 Uhr, ist der Grammy nominierte Sänger im Pappelgarten zu Gast.

Rock Session. Am Donnerstag, 28. November, 20 Uhr, steigt im Pappelgarten wieder eine Session der Konzertreihe »BassBar Live Acts«, bei der Zuhörer als auch Musiker bei stampfenden Beats und rührseligen Balladen ihre Jugend mit bekannten Rockklassikern in Erinnerung rufen.

Tübingen

So Soon. Die Multiinstrumentalisten, Songwriter und Producer David Stöbener und Marco Braun schaffen Musik, die Indiepop und Folk mit Electronica und Postrock zu einem Ganzen verschmelzen. Am Mittwoch, 27. November, 20 Uhr, kommt das Duo mit ihrer Liveband erstmals in die Sudhaus Peripherie.

Rondout. Das Trio mit der Stimme von Ulrike Kern, den Saxofonen von Wolfgang Lindenfelser und der Gitarre von Thomas Horstmann deckt viele musikalische Facetten ab: leise Töne finden genauso Ihren Platz wie groovige Themen. Am Mittwoch, 27. November, 20.30 Uhr, spielt das Trio im Club Voltaire.

Glems

Ranagri. Vier Musiker aus London: einer begeistert sich für den traditionellen Irisch Folk, zwei sind klassisch ausgebildet und einer ist Bluessänger und Gitarrist. Allen gemeinsam ist die Leidenschaft für Folkmusik. Am Mittwoch, 27. November, 20.30 Uhr, spielt das ungewöhnliche Quartett im Hirsch. (jüsp/pr)