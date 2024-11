Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Die Mestizo-Band El Flecha Negra kommt am Donnerstag in den Pappelgarten.

REUTLINGEN. Von Montag bis Donnerstag können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Dessislava Stojanova & Maciej Szyrner. Die Violinistin Dessislava Stojanova und der Pianist Maciej Szyrner sind beides vielfach ausgezeichnete Musiker, die sich unter anderen als Duo Miroir der Kammermusik verschrieben haben. Am Montag, 18. November, um 20 Uhr spielt das Reutlinger Duo im Pappelgarten.

El Flecha Negra. Die fünf Musiker aus Chile, Peru, Spanien und Deutschland verbinden traditionelle Stile wie Cumbia und Reggae mit Mestizo und peruanischen Chicha-Sounds. Am Donnerstag, 21. November, 20 Uhr, stellt die Latinband im franz.K ihr neues Album »Renacer« vor.

Union Duke. Das Quintett aus Toronto präsentiert einen Mix aus Indierock, Folk, Bluegrass und etwas Country, vereint harmonischen Gesang mit virtuosem Gitarrenspiel, Banjo und Perkussion. Am Donnerstag, 21. November, 20 Uhr, kommen die fünf Jungs im Rahmen ihrer ersten Europatour in den Pappelgarten.

Tübingen

Strahlemann. Das Quartet macht melancholischen, kraftvollen und gefühlvollen Indierock für durchwachte Nächte und laue Sommerabende. Für lange Zugfahrten von dem Ort, an dem man meinte, zu Hause zu sein. Am Dienstag, 19. November, 20 Uhr, spielen Strahlemann im Club Voltaire.

Jam Session. Der Gitarrist Bernd Huber und seine Kollegen Niklas Deeg (Bass) und Sebastian Corrinth (Schlagzeug) eröffnen den Abend und laden anschließend ein zum gemeinsamen Jammen. Die Jazzclub Jam Session steigt am Mittwoch, 20. November, 20.30 Uhr, im Club Voltaire.

Jane Rudnick Quartet. Die amerikanische Jazzsängerin nimmt in ihrem Joni Mitchell Programm »A Portrait Painted« ihr Publikum mit auf eine poetische Reise durch die verschiedensten Schaffensperioden Mitchells. Das Quartet ist am Donnerstag, 21. November, 20 Uhr, zu Gast im d.a.i.

Songslam Jahresfinale. Die Gewinner der ersten vier Tübinger Sorglos Song Slams treten am Donnerstag, 21. November, 20 Uhr, mit selbst geschriebenen Songs auf der Club-Voltaire-Bühne gegeneinander an und die Publikumsjury entscheidet, wer am Ende den goldensten aller Blumentöpfe gewinnt. (jüsp/pr)