Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Das Soul-Duo GeminiCrab aus Montreal kommt am Mittwoch in die Sudhaus-Peripherie.

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Sinne Eeg & Thomas Fonnesbæk. Die 1977 geborene dänische Sängerin repräsentiert das, was gern über den Jazz ihrer Heimat gesagt wird: deutlich US-geprägt, aber mit einer gewissen »skandinavischen Note«. Am Montag, 11. November, 20 Uhr, ist sie mit dem Bassisten Thomas Fonnesbaek zu Gast im Pappelgarten.

Foto: STEPHEN FREIHEIT

Il Civetto. Die Berliner Global-Pop-Band kreiert einen Sound, in dem sich Elemente lateinamerikanischer Musik und Nuancen französischer und portugiesischer Sprache wiederfinden. Die fünfköpfige Gruppe um Sänger Keiditsch kommt heute Abend um 20 Uhr ins franz.K. Support: Sinu.

Mathias Kellner. Als einer der bekanntesten Liedermacher Bayerns ist er seit vielen Jahren fester Bestandteil der Musik- und Kabarettszene. Am Donnerstag, 14. November, 20 Uhr, lädt Kellner im kleinen Saal der Stadthalle zu einer Reise durch die Musikgeschichte, und zwar auf bayrisch.

Kliffs. Das in Berlin ansässige Duo mit den beiden Kanadiern Mark Bérubé (Gitarre, Tasten, Gesang) und Kristina Koropecki (Cello, Synthesizer, Gesang) macht entspannten Pop, den es am Donnerstag, 14. November, 20 Uhr, im Pappelgarten präsentiert.

Tübingen

Acoustic Storm. Die Konzertreihe »Storm Legends« mit Sänger und Gitarrist Jürgen Sturm und Mary Jane widmet sich am Montag, 11. November, 20 Uhr, im Hauptbahnhof den englischen Bands der 1960er-Jahre mit Songs von den Beatles, Stones, Kinks, Small Faces, Animals, The Who oder auch Manfred Mann.

GeminiCrab. Das Soul-Duo aus Montreal, bestehend aus dem mit Keyboarder Caulder Nash und der für einen Grammy nominierten Sängerin Malika Tirolien, präsentiert am Mittwoch, 13. November, 20 Uhr, in der Sudhaus-Peripherie eine Vielzahl von Musikstilen wie R&B, Soul, Jazz und Hip-Hop.

Blank Page. Nach 20 Jahren mit dem Echo-prämierten David Orlowsky Trio kehrte der Tübinger Kontrabassist Florian Dohrmann zu seinen Wurzeln zurück und gründete 2017 das Jazzprojekt Blank Page. Das Quartett stellt am Mittwoch, 13. November, 20.30 Uhr, im Club Voltaire die CD »New Impressions of Debussy« vor.

Glems

Atomic Rooster. Ihren ersten Auftritt hatte das Quintett am 29. August 1969 im Londoner Lyceum als Vorgruppe von Deep Purple. Nach mehreren Auflösungen tourt die Band seit 2016 wieder. Am Donnerstag, 14. November, 20.30 Uhr, kommt die Rockband vom alten Schlag in den Hirsch. (jüsp/pr)