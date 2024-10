Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Die Tübinger Band Sonic Love kommt am Donnerstag in den Pappelgarten.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Joe Vox. Der Reutlinger Musiker spielt Songs nicht einfach nach, sondern macht sie sich zu Eigen, als hätte er sie selbst komponiert. Am Montagabend kommt er um 19.30 Uhr in den Pappelgarten und nimmt sein Publikum mit auf eine Reise durch die Welt von Rock, Pop, Blues und Soul.

Sonic Love. Die Tübinger Band macht handgemachte Musik zwischen viel Spiellaune und treibenden Riffs. Gerne widmen sie sich dem guten, alten Rock aus den 70er-Jahren, präsentiert mit ganz eigener Handschrift. Am Donnerstag, 31. Oktober, 20 Uhr, laden sie zur Halloween Rockparty in den Pappelgarten.

Tübingen

Judith Goldbach New Quartet. Das aktuelle Programm des Quartetts besteht ausschließlich aus Eigenkompositionen, die durch den ungarischen Komponisten Béla Bartók inspiriert sind und den dritten Teil einer Trilogie bilden. Das Konzert auf Bartóks Spuren steigt am Mittwoch, 30. Oktober, 20.30 Uhr, im Club Voltaire.

Die Bloodsucking Zombies from Outer Space spielen zu Halloween am Donnerstag im Sudhaus. Foto: PR Die Bloodsucking Zombies from Outer Space spielen zu Halloween am Donnerstag im Sudhaus. Foto: PR

Bloodsucking Zombies from Outer Space. Seit mehr als 20 Jahren treibt die musikalische Zombie-Apokalypse ihr Unwesen und präsentiert ihren morbiden Horrorbilly-Sound in meist ausverkauften Häusern den Ohren der Welt. Am Donnerstag, 31. Oktober, 21 Uhr, kommt das Horror-Quintett ins Sudhaus.

Glems

The Glems Allstars. Wieder mal trommelt der Hirsch-Wirt und Vereinsvorsitzende Walter Dieterle zahlreiche lokale Stars und Sternchen zusammen und präsentiert am Donnerstag, 31. Oktober, 20.30 Uhr, erlesene Rockmusik in der Kulturkneipe Hirsch. (jüsp/pr)