Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Das Indiepop-Trio Fortuna Ehrenfeld kommt am Donnerstag ins franz.K.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Jeff Gardner. Der gebürtige New Yorker Pianist zog 2002 nach Brasilien, ist aber in der ganzen Welt zu Hause und gab bereits auf allen Kontinenten unterschiedlichste Konzerte. Heute Abend um 20 Uhr kommt Gardner solo in den Pappelgarten und präsentiert sein neues Jazzprogramm.

Octafish. Mit einem verwegenen Stilmix und streng durchkomponierten Stücken zwischen »Industrial Fake Jazz« und Art-Jazzrock meldet sich die Tübinger/Reutlinger Band lautstark zurück. Lustvoll wie eh und je stellt das Quintett am Mittwoch, 23. Oktober, 20 Uhr ihr neues Album »Start 30 Stop« im franz.K vor.

Fortuna Ehrenfeld. Poesie ohne Kitsch. Gefühl ohne Kalkül. Musikalische Präzision ohne Muckerallüren: So definiert sich das Indiepop-Trio aus Köln, das am Donnerstag, 24. Oktober, 20 Uhr, mit seinem neuen Album »Universum« ins franz.K kommt. Support ist die Sängerin Marlena Käthe.

Rock Session. Am Donnerstag, 24. Oktober, 20 Uhr, steigt im Pappelgarten wieder eine Session der Konzertreihe »BassBar Live Acts«, bei der Zuhörer als auch Musiker bei stampfenden Beats und rührseligen Balladen ihre Jugend mit bekannten Rockklassikern in Erinnerung rufen.

Tübingen

Greg Howe. In seiner 30-jährigen Karriere hat der US-Gitarrist zehn Soloalben produziert sowie an einer langen Liste von Aufnahmen anderer Künstler mitgewirkt. Bei seinem Auftritt am Dienstag, 22. Oktober, 20 Uhr, im Sudhaus wird er von Mohini Dey (Bass) und Marco Cirigliano (Drums) begleitet.

Der US-Gitarrist Greg Howe spielt am Dienstag im Sudhaus. Foto: PR Der US-Gitarrist Greg Howe spielt am Dienstag im Sudhaus. Foto: PR

Sorah Spoke. Hochexplosiv und explizit politisch, vereinen die beiden Rapper mit ihrer musikalischen Sprengkraft Drill, Trap und Soul mit kämpferischem Hip-Hop und bringen damit die Subwoofer zum Glühen. Am Donnerstag, 24. Oktober, 20 Uhr, kommt das deutsch-französische Rap-Duo in den Club Voltaire. (jüsp/pr)