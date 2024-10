Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Das Noam Wiesenberg Quartet New York spielt am Dienstag im Pappelgarten.

REUTLINGEN. Von Montag bis Donnerstag können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Noam Wiesenberg Quartet New York. Der in Tel Aviv geborene Noam Wiesenberg gilt als einer der führenden Jazzbassisten der New Yorker Szene und ist im Modernjazz ebenso zu Hause wie im Bebop. Das Quartett kommt am Dienstag, 15. Oktober, 20 Uhr, im Rahmen der Jazz- und Klassiktage in den Pappelgarten.

Tübingen

Joo Kraus. Der Trompeter und Arrangeur bewegt sich Zeit seines Musikerlebens an den Rändern des Jazz. Mit seiner neuen CD »No Excuse!« hat Kraus diesen Crossover-Gedanken weiterentwickelt und um ein weiteres Klangspektrum erweitert. Am Mittwoch, 16. Oktober, 20 Uhr, stellt er das Album im Sudhaus vor.

Sandi Kuhn: Jimmy. Das neue deutsch-französich-luxemburgische Bandprojekt des Tübinger Saxofonisten und Landesjazzpreisträgers spielt am Mittwoch, 16. Oktober, 20.30 Uhr, im Institut Culturel Franco Allemand Eigenkompositionen und stöbert in der großen Schatzkiste der Popmusikgeschichte.

Groove Combination. Die vielfältigen Erfahrungen, welche die überwiegend aus Stuttgart stammenden Bandmitglieder in diversen Bands und Genres gesammelt haben, fließen ein in besonders groovige und balladeske Arrangements. Am Mittwoch, 16. Oktober, 20.30 Uhr, spielt das Quartett im Club Voltaire.

Sistanagila. Um die unterschiedlichen Kulturen zum Ausdruck zu bringen, bedienen sich die fünf aus Israel und dem Iran stammenden Musiker bei Melodien aus Klezmer, sephardischer und persischer Musik ebenso wie bei modernen Kompositionen. Sistanagila spielen am Donnerstag, 17. Oktober, 20 Uhr, im Sudhaus.

DRS Trio & Peter Weimar. Friedemann Dähn‘s neues Trio präsentiert verschiedene Formen frei improvisierter Musik sowie Kompositionen im Spannungsfeld von Jazz und Neuer Musik. Am Donnerstag, 17. Oktober, 20.30 Uhr, kommt das Trio mit dem Tübinger Geiger Peter Weimar in den Club Voltaire.

Glems

Band of Friends. Rory Gallagher starb bereits 1995 im Alter von 47 Jahren. Zu seinen größten Fans gehören die Musiker dieses Trio, das in seinem Programm das Lebenswerk dieses Gitarrenvirtuosen der Rockgeschichte huldigt. Am Donnerstag, 17. Oktober, 20.30 Uhr, ist die britische Tributband im Hirsch zu Gast. (jüsp/pr)