Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Tübingen

Open Mic - Wir spielen - Du singst. Bei diesem »ungehemmten und durchgeknallten freien Singen« können Besucher ans Mikrofon treten und ihre Lieblingssongs singen - unterstützt von der Band Acoustic Storm und dem Publikums-Chor. Am Montagabend um 20 Uhr in der Kulturkneipe Hauptbahnhof.

Oomph. Sie gelten als die eigentlichen Wegbereiter und Ziehväter des erfolgreichen Rammstein-Sounds und haben sich in den 35 Jahren ihres Bestehens als Vorreiter der Neuen Deutschen Härte etabliert. Am Dienstag, 8. Oktober, 20 Uhr, kommt die Wolfsburger Metalband ins Sudhaus.

Jam Session. Der Tübinger Pianist Martin Trostel und seine Kollegen Flo Dohrmann (Bass) und Dieter Schumacher (Schlagzeug) eröffnen den Abend und laden anschließend ein zum gemeinsamen Jammen. Die Jazzclub Jam Session steigt am Mittwoch, 9. Oktober, 20.30 Uhr, im Club Voltaire.

Tübinger Song Slam. Vier wagemutige Musiker treten am Mittwoch, 10. Oktober, 20 Uhr, mit selbst geschriebenen Songs in gemütlicher Atmosphäre auf der Club-Voltaire-Bühne gegeneinander an und die Publikumsjury entscheidet, wer bis ins Finale vorstößt und am Ende den goldenen Blumentopf gewinnt.

Glems

The Art of Simon. Sie wagen es, die Hits des wohl berühmtesten Duos der Popgeschichte neu zu interpretieren und zu ihren eigenen zu machen. Am Mittwoch, 9. Oktober, 20.30 Uhr, geht noch einmal die Hommage an Simon & Garfunkel im Hirsch über die Bühne. (jüsp/pr)