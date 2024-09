Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Die schwedische Rockband Truckfighters kommt am Mittwoch ins Sudhaus.

REUTLINGEN. Von Montag bis Donnerstag können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

White Dinner Trio. Zum Auftakt der neuen Reihe »Tieftonblech Feiertage« kommt das Duo um den Remstäler Posaunisten und Komponisten Eberhard Budziat am Mittwoch, 2. Oktober, 19.30 Uhr, in den Pappelgarten und verbindet osteuropäische Klangfarben mit Latinosounds, Heimatklängen und Jazz.

Tiefes Blech der WPR. Filmmusik aus Star Wars, Superman, Robin Hood, Beauty and the Beast und James Bond: Das bietet das Quintett mit vier Posaunen und einer Tuba im Rahmen der »Tieftonblech Feiertage« am Donnerstag, 3. Oktober, 12.30 Uhr, im Pappelgarten.

Tübingen

Truckfighters. Die schwedische Band hat seit 2001 fünf Alben veröffentlicht, Shows auf vier Kontinenten gespielt und sind zu einem festen Bestandteil des progressiven Stoner-Rock-Zirkus geworden. Am Mittwoch, 2. Oktober, 20 Uhr, spielt die Band um Sänger Oskar Cedermalm erstmals im Sudhaus.

Peter Lehel Finefones. Der umtriebige Saxofonist zelebriert hier die ganze Saxofonfamilie in vierfacher Form, ohne Schlagzeug und Harmonieinstrument. Am Mittwoch, 2. Oktober, 20.30 Uhr, stellt das Quartett ihr Album »Pearls of Pop« vor, für das Peter Lehel Rock- und Popklassiker umarrangiert hat. (jüsp/pr)