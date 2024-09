Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Von Montag bis Donnerstag können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Cake for Breakfast. Neben folkig angehauchten Gitarren-, Mandolinen- und Geigenklängen präsentiert das Frauentrio auch eigene Songs mit dreistimmigem Gesang. Ein paar Bluegrass-Songs und ein wenig Cajun ist auch dabei, wenn die Drei am Montagabend, 23. September, um 19.30 Uhr in den Pappelgarten kommen.

Jeff Aug. Der Underground-Gitarrist aus Washington, D.C. spielt seit 2002 in der Band von Anne Clark und tritt auch solo auf. Am Montagabend um 20 Uhr stellt er im franz.K sein Album »Kiss of the Liquid Moon« vor, das einen Querschnitt seines solistischen akustischen Fingerstyle-Gitarrenspiels aus den letzten Jahren darstellt.

Rock Session. Am Donnerstag, 26. September, 20 Uhr, steigt im Pappelgarten wieder eine Session der Konzertreihe »BassBar Live Acts« unter der Leitung von Sali Salweather, bei der Zuhörer als auch Musiker ihre Jugend mit bekannten Rockklassikern in Erinnerung rufen.

Tübingen

Felix Schrack Quartett. Die Musik des Stuttgarter Drummers ist eine Mischung aus Modernjazz, Avantgarde und neuen, eigenen Sounds, die sich effektvoll, aber keinesfalls aufdringlich zu einem groovenden Ganzen entfalten. Am Mittwoch, 25. September, 20.30 Uhr, kommt das Quartett in den Club Voltaire.

Get Jealous. Die kurzen, lauten Punksongs dieses Trios münden regelmäßig in abgefahrene Popmelodien, skurril poetische Pöbelromantik und einem Gerüst aus preschenden Drums, wummerndem Bass und energischem Gesang. Am Donnerstag, 26. September, 20 Uhr, spielt das Trio im Club Voltaire. (jüsp/pr)