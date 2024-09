Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Rudie Blazer und seine Broadway Cowboys kommen am Montag in den Pappelgarten.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Von Montag bis Donnerstag können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Broadway Cowboys. Rudie Blazer und seine Kumpels sind seit vielen Jahren nicht nur in der Region in Sachen Country, Bluegrass und Countryswing unterwegs. Am Montagabend um 19.30 Uhr geben die fünf Tübinger Cowboys im Pappelgarten ein swingendes Heimspiel.

Crossing Strings. Das Gitarren- und Gesangsduo verbindet verschiedenste musikalische Stilrichtungen. Ihren Mix aus selbst arrangierten klassischen, jazzigen und poppigen Evergreens präsentieren Carina Maria Linder und Markus Schlesinger am Donnerstag, 19. September, 20 Uhr, im Pappelgarten.

Tübingen

Jam Session. Die Sessionband Trio Egeria mit Martin Trostel (Piano), Peter Schönfeld (Bass) und Joachim Gröschel (Schlagzeug) eröffnet den Abend und lädt anschließend ein zum gemeinsamen Jammen. Die Jazzclub-Jam-Session steigt am Mittwoch, 18. September, 20.30 Uhr, im Club Voltaire. (jüsp/pr)