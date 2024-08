Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Der New Yorker Gitarrist Adam Rafferty spielt am Montag im Pappelgarten.

REUTLINGEN. Von Montag bis Donnerstag können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Adam Rafferty. In der »Fingerstylegemeinde« ist der New Yorker Gitarrist durch seine ausgefeilten Instrumental-Arrangements von Stevie-Wonder- und Michael-Jackson-Songs bekannt geworden. Am Montagabend, um 19.30 Uhr, kommt Rafferty solo in den Pappelgarten.

Getback. Die drei Jungs aus Ehingen haben sich komplett der Musik der 60er-Jahre verschrieben. Neben den Beatles, Rolling Stones, Kinks und The Who erwacht am Donnerstag, 22. August, 19 Uhr, im Pappelgarten auch die Musik von den Beach Boys, Cream, Doors oder den Monkees zu neuem Leben.

Tübingen

Bölter. Als Preisträger des »Robert Johnson Guitar Awards« und Gewinner des Deutschen Rock & Pop Preises gilt Philip Bölter als einer der originellsten deutschen Gitarristen seiner Generation. Am Donnerstag, 22. August, 20 Uhr, spielt das Trio beim Lagerfeuerabend im Sudhaus-Waldbiergarten. (jüsp/pr)