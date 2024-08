Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Tante Friedas Jazzkränzchen kommen am Mittwoch in den Biergarten im Echaz-Hafen.

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

KlangZeit. Groovig, spritzig und frech präsentieren die beiden Vollblutmusiker Marie-Josefin Melchior (E-Geige, Gitarre, Gesang) und Johann Zeller (Akkordeon, Flügelhorn, Gesang) eine große Bandbreite an konzertanter Weltmusik. Am Montag, 12. August, 19.30 Uhr, im Pappelgarten.

Tante Friedas Jazzkränzchen. Wenn der Jazzclub in der Mitte mit dem sechsköpfigen Jazzkränzchen zum Konzert lädt, sind traditioneller Oldtimejazz, Dixieland und beste Stimmung angesagt. Die seit 56 Jahren bestehende Dixie-Formation spielt am Mittwoch, 14. August, 18 Uhr, im Biergarten im Echaz-Hafen.

Back to Blues. Rockig, funky, jazzig und abwechslungsreich transportiert die siebenköpfige Band den Blues in all seinen Facetten ins neue Jahrtausend. Die Formation um die Sänger Sabine Burger und Reinhard Stehle kommt am Donnerstag, 15. August, 19.30 Uhr, in den Pappelgarten.

Tübingen

Roberto Santamaria. Was ist kubanisch, wirkt unmittelbar auf die Tanzlaune und bringt das Blut in Wallung? Antwort: Roberto Santamaria, der beim Lagerfeuerabend am Donnerstag, 15. August, 20 Uhr, den Sudhaus Waldbiergarten mit Latin-Soul und Buena-Vista-Klassikern zum Brodeln bringt. (jüsp/pr)