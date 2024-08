Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Das Joe Vox acoustic Trio kommt am Montag in den Pappelgarten.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Joe Vox Acoustic Trio. Der Reutlinger Sänger und Gitarrist ist ein Garant für Leidenschaft und Power auf der Bühne und nimmt sein Publikum mit auf eine Reise durch die Welt von Rock, Pop, Blues und Soul. Montagabend um 19 Uhr hat Vox im Pappelgarten Martin Bürger und seinen Sohn Vincent Lafragola dabei.

Tübingen

Acoustic Storm. In ihrem aktuellen Programm präsentieren Jürgen Sturm und seine Ehefrau Mary Jane bekannte Songs aus der Flower-Power-Ära – von den Small Faces über die Kinks und Beatles bis zu den Easybeats. Das Ammerbucher Rockduo spielt am Donnerstag, 8. August, 18.30 Uhr, beim Picco.

Treat Me Like A Dog. Sie predigen den Blues der 40er- und 50er-Jahre, als würden Götter im Funkenschlag ein Reibeisen härten. Am Donnerstag, 8. August, 20 Uhr, zeigt das Quartet beim Lagerfeuerabend im Sudhaus Waldbiergarten, was diese von keiner Mode abhängende Musik ausmacht. (jüsp/pr)