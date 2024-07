Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Von Montag bis Donnerstag können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Carlos Quilici. Er ist Bandoneonist, Arrangeur, Komponist und Tangolehrer aus Rosario, Argentinien. Am Montagabend um 19 Uhr spielt Carlos Quilici erstmals solo im Pappelgarten und nähert sich der Tangomusik mit einem Repertoire aus eigenen und traditionellen Stücken.

Les Yeux d’la Tête. Zwei charismatische Frontsänger, ein knackiger, ungehobelter Sound und eine selten gehörte Stilvielfalt bestimmen die Musik dieser französischen Combo. Das Pariser Quintett rockt am Donnerstag, 1. August, 19 Uhr, beim Hafensounds-Festival den Echaz-Hafen. Support: Die Vagari.

Roberto Santamaria. Was ist kubanisch, wirkt unmittelbar auf die Tanzlaune und bringt das Blut in Wallung? Antwort: Roberto Santamaria, der am Donnerstag, 1. August, 19 Uhr, den Pappelgarten mit karibischem Lebensgefühl und Buena-Vista-Klassikern zum Brodeln bringen will.

Tübingen

Dub FX. Mit seiner einzigartigen Mischung aus Live-Looping, Beatboxing und Gesang hat der Australier weltweite Anerkennung erlangt. Am Mittwoch, 31. Juli, 20.30 Uhr, stellt Dub FX mit seinem Saxofon spielenden Kompagnon Mr. Woodnote sein neues Album auf der Sudhaus Waldbühne vor.

Campingorchester. Für ihre nicht alltägliche Instrumentierung entwickeln Wolfgang Karrer und Michael Stoll eigene Stücke, die in einem Zusammenspiel von Komposition und Improvisation entstehen. Das Duo lädt am Donnerstag, 1. August, 20 Uhr, zum Lagerfeuerabend in den Sudhaus-Waldbiergarten. (jüsp/pr)