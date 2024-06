Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Die Broadway Cowboys spielen am Montag im Pappelgarten.

REUTLINGEN. Von Montag bis Donnerstag können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Broadway Cowboys. Rudie Blazer und seine drei Kumpels sind seit vielen Jahren nicht nur in der Region in Sachen Country, Bluegrass und Countryswing unterwegs. Heute Abend um 19 Uhr geben die vier Tübinger Cowboys im Pappelgarten ein Heimspiel.

Rock Session. Am Donnerstag, 27. Juni, 20 Uhr, steigt im Pappelgarten wieder eine Session der Konzertreihe »BassBar Live Acts«, bei der sowohl Zuhörer als auch Musiker bei stampfenden Beats und rührseligen Balladen ihre Jugend mit bekannten Rockklassikern in Erinnerung rufen können.

Tübingen

Cake for breakfast. Neben folkig angehauchten Gitarren-, Mandoline- und Geigenklängen präsentiert das Frauentrio auch eigene Songs mit dreistimmigen Gesang. Ein paar Bluegrass-Songs und ein wenig Cajun sind auch dabei, wenn die Drei am Donnerstag, 27. Juni, 20 Uhr, in den Sudhaus Waldbiergarten kommen. (GEA)