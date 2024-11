Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und Region geboten sind

Das Acoustic-Trio Opportunity zelebriert am Sonntag Soul, Funk und Blues im Pappelgarten.

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Ostertag Connection. Unter diesem Namen haben sich drei Musiker eine neue musikalische Heimat gegeben, mit dem Ziel, ihr Publikum mit Songs aus allen möglichen Stilrichtungen zu verwöhnen. Am Freitag, 29. November, 20.30 Uhr, kommt das Trio mit Jazzsängerin Fauzia Maria Beg in den Jazzclub in der Mitte.

Brew4et. Das Quartett aus Neapel bietet zeitgenössischen Jazz, in dem die melodischen Themen der Kompositionen mit Momenten der Improvisation und des Zusammenspiels zwischen den vier Musikern abwechseln. Am Samstag, 30. November, 20 Uhr, spielen Brew4et im Jazzclub in der Mitte.

Opportunity. Dieses Acoustic-Trio zelebriert Soul, Funk und Blues ebenso beseelt wie Country und Americana: Drei Musiker, drei Solostimmen, Harmoniegesang, raffinierte Arrangements und eigenständige Interpretationen sind am Sonntag, 1. Dezember, 12.30 Uhr, im Pappelgarten angesagt.

Tübingen

Rosa von Rauschen. Ihre Musik erinnert an deutschen Poesie-Punk, gewürzt mit einer Prise Melancholie à la Faber, ein wenig Naivität wie bei Element of Crime und mit der Eingängigkeit, die an die Sportfreunde Stiller erinnert. Am Freitag, 29. November, 20 Uhr, spielt das Trio im Club Voltaire.

Bastian Bandt. Mit »Alle Monde« verdiente sich der Berliner Liedermacher nicht nur den Preis der deutschen Schallplattenkritik, sondern offenbart einen gereiften Liederdichter. Am Samstag, 30. November, 20.30 Uhr, kommt Bandt in die Sudhaus Peripherie und stellt sein aktuelles Album »Trauriges Tier« vor.

Ranagri. Vier Musiker aus London: einer begeistert sich für den traditionellen Irisch Folk, zwei sind klassisch ausgebildet und einer ist Bluessänger und Gitarrist. Allen gemeinsam ist die Leidenschaft für Folkmusik. Am Sonntag, 1. Dezember, 20 Uhr, spielt das ungewöhnliche Quartett im Club Voltaire.

Glems

No Education. Pink Floyd schickte die Welt Ende der 1960er-Jahre mit ihren komplexen Songs auf einen halluzinatorischen Trip. Der Auftritt der Coverband am Samstag, 30. November, 20.30 Uhr, im Hirsch verspricht ebenfalls eine magische Reise in die Vergangenheit zu werden.

Meidelstetten

Elektrokowski feat. Dodokay. Ihre dynamische Performance entsteht durch die Kombination von elektronischen DJ-Elementen mit live gespielten Instrumenten in klassischer Bandbesetzung. Als besonderes Highlight begleitet Synchro-Comedian Dodokay das Elektrokonzert am Samstag, 30. November, 20.30 Uhr, im Adler.

Nürtingen

Paperboys. Mit zwei akustischen Gitarren, einem E-Bass, einer Cajon und mehrstimmigem Gesang bringt das Quartett lässig groovende Rock-, Pop- und Soulnummern von gestern und heute am Freitag, 29. November, 20 Uhr, auf die Bühne der Tapaskneipe der Alten Seegrasspinnerei. (jüsp/pr)