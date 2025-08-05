Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Soares Trio. Zwei Stimmen, zwei Gitarren und ein Cajón: Das ist das Erfolgsrezept von Barbora Soares, Michael Strobel und Andy Schoy, die am Sonntag, 10. August, 12.30 Uhr, im Pappelgarten bekannte Pop- und Rocksongs in einem neuen akustischen Gewand präsentieren.

Rottenburg

Senhor Blues. Die fünf Blueshaudegen bieten klassischen Blues, Soul und Rock, mit all dem, was diese Musik ausmacht. Sie sind bereit, mit ihrem Publikum durch alle emotionalen Höhen und Tiefen des Blues zu gehen und treten den Beweis am Samstag, 9. August, 19 Uhr, vor dem Primavera Restaurant auf dem Marktplatz an.

Meidelstetten

Family Affairz. Unter dem Motto »It’s Soultime, Funktime, Rocktime« präsentiert die fünfköpfige Gruppe Songs von Ray Charles, Stevie Wonder, Randy Crawford, Joss Stone, Nils Landgren und Candy Dulfer. Am Samstag, 9. August, 19 Uhr, spielt die Soulband beim Biergartenfest vor dem Adler. (jüsp/pr)