Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Die Fusionband Torph kommt am Samstag in den Jazzclub in der Mitte.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Torph. Das Konzept der fünfköpfigen Band geht auf die Ursprünge der Fusion zurück. Am Samstag, 1. Februar, 20 Uhr, steht im Jazzclub in der Mitte die Verschmelzung diverser Musikstile im Fokus. Am Freitag, 20.30 Uhr, jammen regionale Jazzer unter der Leitung von Jürgen Vetter beim »Jam2Chill«.

Rio Grande Mud. In der Tradition der legendären Bluesrock-Jam-Bands spielt das Quartett in der klassischen Besetzung mit Gitarre, Bass, Keyboards und Schlagzeug. Am Sonntag, 2. Februar, 12.30 Uhr, erweckt die Band alte Bluesrock-Klassiker im Pappelgarten zu neuem Leben.

Tübingen

Laith Al-Deen. Der Sänger, der mit Hits wie »Bilder von Dir«, »Dein Lied« und »Keine wie Du« seit mehr als zwei Jahrzehnten den Deutschpop mitprägt, wird auf dieser Tour nicht nur seine Klassiker präsentieren, sondern auch die Stücke seines elften Albums »Dein Begleiter«. Am Samstag, 1. Februar, 20 Uhr, im Sudhaus.

Der Sänger Laith Al-Deen ist am Samstag mit seiner Band zu Gast im Sudhaus. Foto: SCHIMWEG Der Sänger Laith Al-Deen ist am Samstag mit seiner Band zu Gast im Sudhaus. Foto: SCHIMWEG

Cake for breakfast. Neben folkig angehauchten Gitarren-, Mandoline- und Geigenklängen präsentiert das Frauentrio auch eigene Songs mit dreistimmigem Gesang. Ein paar Bluegrass-Songs und ein wenig Cajun ist auch dabei, wenn die drei am Samstag, 1. Februar, 20 Uhr, in den Club Voltaire kommen.

Glems

Nix wie Raus. Das Quintett aus Reutlingen spielt eigens komponierte Blues-, Rock-, Folk-, Jazz- und Soulsongs und macht authentische Livemusik mit starken Melodien, lautstarken Refrains und emotionalen Texten. Am Freitag, 31. Januar, 20.30 Uhr, kommt die Band in den Hirsch.

Phoenix Mendoza & Josh Leo. Gemeinsam zelebrieren die beiden Countrymusiker einen Abend mit Geschichten und Songs von der Straße und lassen ihre Fans am Sonntag, 2. Februar, 20.30 Uhr, im US-Westcoast-Sound à la The Eagles und The Byrds schwelgen. Das Konzert findet im Hirsch statt.

Rottenburg

Dannemann & Friends. Sein Erfolgsrezept sind seit mehr als 50 Jahren auf Englisch gesungene Eigen- und Cover-Kompositionen im Rock- und Bluesrock-Gewand. Am Samstag, 1. Februar, 20 Uhr, spielt der Sänger und Gitarrist mit seiner Stammbesetzung im Old Hamburg.

Meidelstetten

Sophisticated Hillbillies. Die drei Gitarristen verbindet die Liebe zur Musik aus dem Süden der Vereinigten Staaten: Blues, Gospel, Bluegrass, Country, Western-Swing und Jazz. Paul Lawall, Martin Kade und der aus New York stammende Alex Schultz kommen am Samstag, 1. Februar, 20.30 Uhr, in den Adler.

Nürtingen

Gismo Graf Trio. Er ist Musiker von Kindesbeinen an und gehört bereits zu den Shootingstars des Gypsy-Swing: Der in Stuttgart aufgewachsene Sinti-Gitarrist Gismo Graf spielt mit seinem Trio am Samstag, 1. Februar, 19.30 Uhr, im Club Kuckucksei. Support: Caspar und Koch

Herrenberg

Joe Vox. Das aktuelle Programm des Reutlinger Sängers und Gitarristen ist die Quintessenz aus seiner mehr als 30-jährigen Karriere, ein »Best of« und »Who's who« aus 40 Jahren Musikgeschichte. Am Samstag, 1. Februar, 19 Uhr, kommt Joe Vox solo ins Eiscafé »La Piazza« am Marktplatz. (jüsp/pr)