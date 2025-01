Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Die Reutlinger Band Walter Subject feiert am Samstag im franz.K ihr elftes »Walter Who? Rumble«.

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Night of Ballads. Das Duo Lea Reichel (Gesang) und Noah Diemer (Piano) spielt melancholische Jazzballaden in intimer Duo-Atmosphäre, von klassischen Musicals über Disney-Songs bis hin zu Norah-Jones-Hits. Das Duo spielt am Freitag, 24. Januar, 20.30 Uhr, im Jazzclub in der Mitte.

Nils Frevert. Der Hamburger Liedermacher sieht ein bisschen aus wie Adam Green, verstrubelt bis intellektuell-lakonisch und zugleich selbstbewusst. Auf seinem neuen Album, das er am Freitag, 24. Januar, 20 Uhr, im franz.K vorstellt, zeigt er, dass er das Wunder der Reduktion und die Kraft der Poesie kennengelernt hat.

Werner Acker Quartett. Wes Montgomery ist bekannt als virtuoser Erneuerer des Jazzgitarrenspiels. Das Quartet mit Special Guest Andreas Francke am Altsaxofon präsentiert am Samstag, 25. Januar, 20 Uhr, im Jazzclub in der Mitte Auszüge aus der breiten Palette von Montgomerys Schaffen.

Walter Who? Rumble. Sie sind der Inbegriff für schweißtreibendes Abrocken mit Niveau: Das Alternativerock-Event der Reutlinger Band Walter Subject um Sänger Marc Ruff lebt vom treibenden Groove und wird am Samstag, 25. Januar, 21 Uhr, im franz.K bereits zum elften Mal gefeiert. Support: die Band dreibettzimmer.

Orquesta de Señoritas. In ihrem jüngsten Programm, »Indómita« verbindet das argentinische Damenorchester klassische und eigene Tangokompositionen und steht nicht nur für musikalische Exzellenz, sondern auch für einen starken feministischen Ansatz. Am Sonntag, 26. Januar, 12.30 Uhr, im Pappelgarten.

Das argentinische Orquesta de Señoritas kommt am Sonntag in den Pappelgarten. Foto: PR Das argentinische Orquesta de Señoritas kommt am Sonntag in den Pappelgarten. Foto: PR

Tübingen

Olivier Le Goas Trio. Der französische Schlagzeuger und Komponist Olivier Le Goas ist seit 35 Jahren in der internationalen Jazzszene aktiv. Mit dem polnischen Pianisten Dominik Wania und dem Bassisten Yoni Zelnik stellt er am Freitag, 24. Januar, 20 Uhr, im Bechstein Centrum sein neues Album »Sunland« vor.

Senhor Blues. Die fünf Blueshaudegen bieten klassischen Blues, Soul und Rock mit all dem, was diese Musik ausmacht. Sie sind bereit, mit ihrem Publikum durch alle emotionalen Höhen und Tiefen des Blues zu gehen und treten den Beweis am Samstag, 25. Januar, 20 Uhr, im Club Voltaire an.

Ammerbuch-Entringen

Rocking Daddies. Ein bisschen John-Mayall-Blues, eine Prise Folk, viel 70er-Jahre-Rock’n’Roll und dazu ein enormes Quantum an fossilen Hits: Die Rock-Dinos aus Tübingen rocken am Freitag, 24. Januar, 19.30 Uhr, mit treibenden Grooves und gefühlvollen Balladen erstmals die Zehntscheuer. (jüsp/pr)