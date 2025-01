Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Blueskraft spielen am Samstag im Jazzclub in der Mitte.

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Blueskraft. Noch heute zeigt sich die Band dem Chicago-Blues stark verbunden und bezieht sich immer wieder auf dessen Wurzeln. So auch am Samstag, 4. Januar, 20 Uhr, im Jazzclub in der Mitte. Bereits am Freitag, 20.30 Uhr, jammen regionale Jazzer unter der Leitung von Werner Bystrich beim Friday Jazz Jam-Mainstream.

Kalyja. Das Repertoire der jungen Coverband reicht von Queen und Gary Moore über die Beatles bis hin zu Alice Merton. Am Sonntag, 5. Januar, 20 Uhr, kommt die Reutlinger Band mit ihren beiden Sängerinnen Anna und Annika ins Maxx-cafe in der Seestraße.

Tübingen

Mandala Movie. Das Motto lautet »Kraut Space Experience meets Swabian Fusion«, wenn die fünfköpfige Band das Publikum in ein wohliges Wechselbad aus frei improvisiertem Rock entführt. Am Sonntag, 5. Januar, 20 Uhr, lädt Mandala Movie in der Tradition der legendären Beat-Parties der späten 60er-Jahre ins Sudhaus. (jüsp/pr)