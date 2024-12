Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Vibravoid. Das Motto lautet »deutscher Neo-Kraut meets Psychedelic Rock«, wenn das Trio die Besucher in ein wohliges Wechselbad aus tanzbarer Psychedelic-Mucke entführen. Am Freitag, 20. Dezember, 20 Uhr, laden Vibravoid in der Tradition der legendären Beat-Partys der 60er-Jahre ins franz.K.

Hiss. Seit knapp 30 Jahren ziehen die Teufelskerle um Sänger und Akkordeonist Stefan Hiss um die Welt, um uns ihre Mischung aus Texas-Tango und Taika-Twist, aus Polka und Rock’n’Roll nahezubringen. Das Quintett rockt am Samstag, 21. Dezember, 20 Uhr, die franz.K-Bühne.

Tante Friedas Jazzkränzchen. Alle Jahre wieder, wenn das Sextett zum »Swinging Christmas«-Konzert lädt, ist traditioneller Oldtimejazz angesagt. Das Weihnachtskonzert steigt am Samstag, 21. Dezember, 20 Uhr, im Jazzclub in der Mitte. Bereits am Freitag, 20.30 Uhr, gibt es beim Freitag Jazz Jam Funk und Fusion mit Gino Samele.

Nina Maria & Close 2 You. Mit gefühlvollem Pop, Soul und Swingballaden stimmen die Vokalisten Nina Maria und Mailo sowie Keyboarder und Pianist Wolfgang Lumpp auf Weihnachten ein. Aber auch Hits aus den 80er-und 90er-Jahren spielt das Trio am Sonntag, 22. Dezember, 12.30 Uhr, im Pappelgarten.

Tübingen

One By One. Mit dem legendären Album »The Colour and the Shape« der Progressive-Rocker Foo Fighters bringt die Tübinger Tributeband einen echten Albumklassiker auf die Bühne. Am Freitag, 20. Dezember, 20 Uhr, präsentiert das Trio dieses Meisterwerk der Rockgeschichte im Sudhaus.

Fiddler's Green. Ihre Einflüsse reichen von Paddy goes to Holyhead über die Cranberries bis hin zu den Pogues. Am Samstag, 21. Dezember, 20 Uhr, bietet das Erlanger Sextett im Sudhaus deftigen Folkrock, angereichert mit allem, was auf diesem Sektor in den vergangenen 30 Jahren so gang und gäbe war.

Foto: HOLGER FICHTNER

Glems

Monkeyman. Mit ihrem Repertoire aus Pop- und Rockmusik ist das Trio immer auf der Seite derer, die sich bewegen und tanzen wollen. Energiegeladene Sounds werden mit viel Groove und funkiger Leichtigkeit präsentiert, und zwar am Freitag, 20. Dezember, 20.30 Uhr, in der Kulturkneipe Hirsch.

Black Cat Bone. Aus den altbekannten Versatzstücken des Blues basteln die fünf Katzenknochen ihre Songs. Die vor mehr als 40 Jahren gegründete Band, die mit vielen illustren Bluesgrößen zusammengearbeitet hat, kommt am Samstag, 21. Dezember, 20.30 Uhr, in den Hirsch.

Meidelstetten

Thomas Blug‘s Rockanarchie. Das Trio lässt den legendären Freigeist der 70er-Jahre aufleben, als lange Gitarrensoli noch im Radio ausgespielt und auf Konzerten frenetisch gefeiert wurde. Die Band um Teufelsgitarrist Thomas Blug spielt am Samstag, 21. Dezember, 20.30 Uhr, im Adler.

Rottenburg

Family Affairz. Unter dem Motto »It’s Soultime, Funktime, Rocktime« präsentiert die fünfköpfige Gruppe Songs von Ray Charles, Stevie Wonder, Randy Crawford, Joss Stone, Nils Landgren und Candy Dulfer. Am Samstag, 21. Dezember, 20 Uhr, kommt die Soulband ins Old Hamburg. (jüsp/pr)