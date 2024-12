Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Das Stephan-Max Wirth Ensemble gastiert am Samstag im Jazzclub in der Mitte.

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Close Enough. Mit viel Groove und Spielfreude präsentiert das Quintett um Sängerin Anni Kyc eine vielseitige musikalische Palette von Funk, Soul, Fusion über Jazz bis hin zu Pop. Am Freitag, 13. Dezember, 20.30 Uhr, spielen Close Enough im Rahmen der Reihe »Friday Live Special« im Jazzclub in der Mitte.

The Cat Stevens Tribute. Dem jungen Sänger und Cat-Stevens-Interpreten gelingt das Kunststück, das Publikum mit größtmöglicher stimmlicher Authentizität und musikalischem Gefühl in die 70er-Jahre zurückzuversetzen. Am Samstag, 14. Dezember, 20 Uhr, ist Patrick Snow in der Stadthalle zu Gast.

Árstídir. Genau wie die isländische Kultur im Allgemeinen, ist die Musik dieser Band zwischen Geschichte und Moderne zu verorten. Ihre Songs schöpfen aus einer jahrtausendealten Kultur und verweben diese mit den Sounds unserer Zeit. Am Samstag, 14. Dezember, 20 Uhr, kommen Árstídir erstmals ins franz.K.

Stephan-Max Wirth Ensemble. Ob in gewagten Post-Bob-Konzepten, Jazzrock-Exkursionen, Freejazz-Anleihen oder sehnsüchtigen Balladen: Der Berliner Saxofonist und sein deutsch-holländisches Quartett demonstrieren am Samstag, 14. Dezember, 20 Uhr, im Jazzclub in der Mitte einen explosiven Mix.

Shanna Waterstown. Die Sängerin aus Florida nimmt die Zuhörer mit auf eine musikalische Zeitreise – von den Wurzeln des Blues über Motown Soul und Country-Blues bis hin zu den jungen Wilden unserer Tage. Am Sonntag, 15. Dezember, 12.30 Uhr, kommt die »Blueswoman« in den Pappelgarten.

Die Sängerin Shanna Waterstown kommt am Sonntagmittag in den Pappelgarten. Foto: PR Die Sängerin Shanna Waterstown kommt am Sonntagmittag in den Pappelgarten. Foto: PR

Easy Sunday. Die einmal im Monat stattfindende Reihe lädt Musikerinnen und Bands ein, spontan oder mit Anmeldung auf der großen franz.K-Bühne zu spielen. Die interkulturelle Jamsession steigt am Sonntag, 15. Dezember, 17 Uhr, bei freiem Eintritt im franz.K.

Tübingen

Frank Wekenmann & Count Baischy. Mit cooler Leichtigkeit bringt das Count Baischy Swingtett den Stil von Nat King Cole, Frank Sinatra und Dean Martin zurück und übersetzt die Klassiker am Freitag, 13. Dezember, 20 Uhr, im Bechstein Centrum in bester Swing-Manier ins Deutsche.

Glems

Siyou and Hell. Einen leidenschaftlichen Spaziergang durch die Geschichte der Black Music, angelehnt an Funkrock, Soul, Motown und R‘n‘B, erwartet die Besucher am Freitag, 13. Dezember, 20.30 Uhr, wenn der Bassist Hellmut Hattler und Soulsängerin Siyou Ngnoubamdjum im Hirsch aufspielen.

Rottenburg

Die Haiducken. Die traditionellen und selbst geschriebenen Stücke des Freiburger Quintetts spiegeln alle Facetten der Klezmer- und Balkanmusik wider – von mitreißender Lebensfreude bis hin zu Tränen rührender Melancholie. Am Samstag, 14. Dezember, 20 Uhr, kommt das Sextett ins Old Hamburg.

Nürtingen

Metal am Neckar. Harte, handgemachte Musik aus Reutlingen: Das sind Kings Heads, die am Samstag, 14. Dezember, 19.30 Uhr, das Kuckucksei mit epischen Solos, melodischen Parts und harten Breakdowns rocken. Mit dabei beim Festival sind auch die Metalbands Beyond the Last Coast und Endotherm. (jüsp/pr)