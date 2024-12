Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Das Trio mit Saxofonist Christoph Möckel kommt am Samstag in den Jazzclub in der Mitte.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Christoph Möckel. Der Saxofonist bietet mit seinem Trio am Samstag, 7. Dezember, 20 Uhr, im Jazzclub in der Mitte eine homogene Fusion, die von Ambient über Free bis zu experimentellem Jazzrock reicht. Bereits am Freitag, 20.30 Uhr, lädt Benjamin Himpel zum Friday Jazz Jam Mainstream.

The Dukehill Strummers. Die fünf gereiften Herren sind schon einige Jahrzehnte in unterschiedlichen Bands unterwegs und garantieren ein Konzert, das sich von Blues und Bluegrass über Folk und Country bis hin zu Pop- und Rocksongs erstreckt. Am Sonntag, 8. Dezember, 12.30 Uhr, im Pappelgarten.

Bosch Swing & Dance Orchestra. Das Repertoire der aus Bosch-Mitarbeitern zusammengesetzten Bigband reicht von Count Basie, Glenn Miller und Frank Sinatra bis Michael Bublé und Roger Cicero. Das 25-köpfige Jazzorchester spielt bei ihrem Heimspiel am Sonntag, 8. Dezember, 19 Uhr, im franz.K.

Tübingen

Le Caméléon Zébré. Das Programm ist eine musikalisch-poetische Zeit-, Klang– und Sprachreise, ebenso explosiv wie surrealistisch, entschlossen lebensfroh, leicht und eigenwillig. Das Trio kommt am Freitag, 6. Dezember, 20 Uhr, mit Akkordion, Ukulele und Schlagwerk in den Club Voltaire.

Songslam Jahressieger-Konzert. Der Mannheimer Songwriter Stefan Ebert ist der Gewinner des Songslam-Jahresfinales und präsentiert am Samstag, 7. Dezember, 20 Uhr, im Club Voltaire Alltags-Hymnen und subversive Hits aus einem parallelen Musik-Universum.

TüFolkFestival. Das transkulturelle Musikprojekt bringt Menschen unterschiedlicher Herkunft, Altersgruppen und musikalischer Fähigkeiten zusammen, um die kulturelle Vielfalt durch das gemeinsame Musizieren zu stärken. Am Sonntag, 8. Dezember, 19 Uhr, im Sudhaus.

Das Abschlusskonzert des Musikprojekts TüFolk steigt am Sonntag im Sudhaus. Foto: PR Das Abschlusskonzert des Musikprojekts TüFolk steigt am Sonntag im Sudhaus. Foto: PR

Metzingen

Souladdicted. Die siebenköpfige Band präsentiert Coversongs von Soul bis Funk, von Pop bis Nische, von Klassikern bis Neo. Am Freitag, 6. Dezember, 20 Uhr, spielen die Instrumentalisten mit viel Feuer, Groove und dreistimmigem Satzgesang im Kulturforum.

Glems

Paddy. Er gilt als Kopf der Folkrock-Band Paddy Goes to Holyhead, die er 1988 gründete und 2001 für drei Jahre verließ, um sich seinem Soloprogramm zu widmen. Bei seinem Konzert am Freitag, 6. Dezember, 20.30 Uhr, im Hirsch stellt er sein aktuelles Irish-Folk-Programm vor. (jüsp/pr)