Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

The Titty Twisters mischen am Sonntagmittag den Pappelgarten auf.

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Kandara Diebaté & Memoire. Die Musik des einer Griot-Familie aus Senegal entstammenden Kora-Spielers bewegt sich im Koordinatensystem westafrikanischer Rhythmen, beeinflusst vom europäischen Jazz. Am Freitag, 15. November, 20 Uhr, kommt die neunköpfige Weltmusik-Band ins Sudhaus.

Kapellye Schlosser Hans. Die fünfköpfige Klezmergruppe um die singende und Flöten spielende Pfarrerin Ursula Heller präsentiert traditionelle jiddische Lieder, mal lebensfroh und heiter, mal nachdenklich und melancholisch. Am Freitag, 15. November, 20 Uhr, spielt das Quintett in der Katharinenkirche.

Julia Perminova Trio. Die aus Sibirien stammende Julia Perminova nutzt das Klavier als Medium, um die Schönheit ihrer Heimat zu reflektieren. Am Freitag, 15. November, 20.30 Uhr, kommt sie mit dem deutschen Bassisten Josef Zeimetz und dem portugiesischen Drummer Louis Possollo in den Jazzclub in der Mitte.

Dave Douglas Quartett. Mit seinem Quartett präsentiert der New Yorker Trompeter eine dynamische Mischung aus energetischer und lyrischer Musik, durchzogen von telepathischer Improvisation und tief verwurzelt in der Jazztradition. Am Samstag, 16. November, 20 Uhr, im Jazzclub in der Mitte.

The Titty Twisters. Die fünf Frauen verleihen Community-Klassikern wie »Sweet Dreams« und »I Will Survive« einen einzigartigen Charme und stehen für gelebte Vielfalt, Empowerment und eine klare Botschaft. Am Sonntag, 17. November, 12.30 Uhr, spielt die queere Band im Pappelgarten.

Oferdingen

Aquarianer. Die fünf Musiker und Anglerfreunde bieten ein musikalisches Portfolio so bunt wie die Unterwasserwelt des Great Barrier Reef. Kein Musikstil schreckt die Aquarianer ab, sie wildern wie der Hecht im Teich. Am Samstag, 16. November, 20.30 Uhr, rocken sie das Lammba Zamba im Gasthaus Lamm.

Tübingen

Cosmoacustico. Das Weltmusik-Quartett entführt sein Publikum auf eine winterliche Klangreise durch Südamerika mit einem besonderen Weihnachtsprogramm. Am Freitag, 15. November, 20 Uhr, stehen im Club Voltaire Cumbia, Bolero, Son Cubano und Salsa im Mittelpunkt.

Alfredo Rodriguez Trio. Der Kubaner, der bereits im Alter von 21 Jahren beim renommierten Montreux Jazz Festival auftrat, ist ein Geschichtenerzähler auf dem Klavier, der einfallsreiche Arrangements spielt und durch sein ausdrucksstarkes Spiel fasziniert. Am Freitag, 15. November, 20.30 Uhr, ist sein Trio im Sudhaus zu Gast.

We'll Jazz You. Die vierte Ausgabe der Jazz-im-Prinz-Karl-Reihe eröffnet Sängerin Fauzia Maria Beg mit ihrem Quintett Funky Latin Experience, und danach wird mit Djane Emanuela de Luca weiter getanzt. Das Konzert findet am Samstag, 16. November, 21 Uhr, im Schlachthaus statt.

Glems

Warner Hodges Band. Der Gitarrist und seine Begleiter gelten als Vertreter des gitarrenbetonten Rock und als versierte Liveband, die Musik von Merle Haggard ebenso im Repertoire haben wie AC/DC. Beweisen wollen sie dies am Freitag und Samstag, 15. und 16. November, jeweils um 20.30 Uhr, im Hirsch.

Nürtingen

Besides. Die vier Musiker spielen in der klassischen Besetzung Bass, Gitarre, Schlagzeug und gleichzeitig Lieder namhafter Rockbands. Die Songs von Red Hot Chilli Peppers bis zu Mando Diao und Lenny Kravitz werden am Samstag, 16. November, 19.30 Uhr, mit viel Volldampf im Club Kuckucksei aufbereitet.

Meidelstetten

Wendrsonn. Mundart als virtuoser und anspruchsvoller Folkrock-Crossover, bei dem ordentlich die Fetzen fliegen. Die sechs Wendrsonnler aus Backnang proklamieren augenzwinkernd den Soundtrack zum neuen schwäbischen Selbstverständnis und spielen am Samstag, 16. November, 20.30 Uhr, im Adler. (jüsp/pr)