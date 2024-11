Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

The Noerds. Mit rockigen Grooves und scharfen Bläsersätzen übersetzt die achtköpfige Soul-, Rock- und Reggae-Coverband aus dem Kreis Tübingen den Soul in die Neuzeit. Die Band um Frontfrau Noerdy Sue kommt am Freitag, 8. November, 20.30 Uhr, in den Jazzclub in der Mitte.

Takt Bizarre Festival. Am Samstag, 9. November, 20 Uhr, steigt im franz.K das sechste Wave- und Gothic-Festival mit dem Pariser Postpunk-Wave-Hybrid Je t’aime, dem Soloprojekt Zanias der australischen Künstlerin Alison Lewis, dem französischen Synthie-Popper Sydney Valette und dem Stuttgarter Postpunk-Duo Mensch:Maschine.

Uli Binetsch Quartett. Die seit 2022 bestehende Jazzformation aus Freiburg steht auf Fusion und Funk aus den 1980ern bis heute und präsentiert Eigenkompositionen, aber auch Musik von Bob Mintzer, George Duke oder Nils Landgren. Am Samstag, 9. November, 20 Uhr, im Jazzclub in der Mitte.

Linda Kyei Trio. Warme Sounds, klare Songstrukturen, elektronisch angereicherte Beats und eine vom Gospel geprägte Stimme. Die Sängerin, die ihre Wurzeln in Ghana hat, präsentiert ihre Eigenkompositionen gemeinsam mit ihrer Band am Sonntag, 10. November, 12.30 Uhr, im Pappelgarten.

Akkordeonkonzert. Das seit über 30 Jahren bestehende Ensemble des Reutlinger Hohner Handharmonika- und Akkordeonclubs (HHC) bringt Tango von Astor Piazzolla, aber auch klassische Stücke zu Gehör. Am Sonntag, 10. November, 19 Uhr, spielt das international erfolgreiche Orchester im franz.K.

Tübingen

Pauline Ruhe. Die Sängerin präsentiert zusammen mit Martin Trostel (Piano), Steffen Hollenweger (Bass) und Joachim Gröschel (Drums) zeitlose Melodien des Jazz und Soul der 60er-Jahre. Am Freitag, 8. November, 20.30 Uhr, ist das Quartett mit Sängerin Pauline Ruhe im Club Voltaire zu Gast.

Ensemble Phorminx. Das Ensemble spannt einen weiten Bogen über einen Zeitraum von fast 40 Jahren und nimmt individuelle Entwürfe von Neuer Musik auf. Zentral sind Werke von Nicolaus A. Huber, Volker Blumenthaler und Klaus Huber. Das fünfköpfige Ensemble spielt am Sonntag, 10. November, 19 Uhr, in der Sudhaus Peripherie.

Glems

Melanie Dekker. Die Musik der kanadischen Singer-Songwriterin mit holländischen Wurzeln bewegt sich zwischen Pop, Folk, Country, Rock und Blues. Am Freitag, 8. November, 20.30 Uhr, kommt die Sängerin und Gitarristin mit ihrem neuen Programm in den Hirsch.

T.G. Copperfield. Tilo George Copperfield ist ein deutscher Gitarrist und Songwriter, der seit 2016 unter seinem Künstlernamen regelmäßig Alben im breiten Genre Blues, Rock und Americana veröffentlicht und am Samstag, 9. November, 20.30 Uhr, mit seiner Band im Hirsch gastiert.

Rottenburg

Layla. Seit Jahrzehnten sind Songs wie »Cocaine«, »Wonderful Tonight«, »Lay Down Sally« und »Layla« Teil der Rock- und Popmusik. Gemeinsam interpretieren die fünf Musiker aus dem Raum Tübingen/Stuttgart am Samstag, 9. November, 20 Uhr, im Old Hamburg Songs aus dem großen Eric-Clapton-Repertoire.

Meidelstetten

Cúl na Mara. Traditionelle keltische Musik, die mit Rock, Folk, Punk, Polka und Walzer verschmolzen wird, Rhythmen zwischen 2/4, 6/8 und 12/4, Duelle zwischen E-Gitarre und Highland Pipe kennzeichnen die Band. Am Samstag, 9. November, 20.30 Uhr, kommt das Quartett in den Adler.

Nürtingen

Andy Irvine. Er hat eine Stimme, die selbst traditionelle irische Folkmusik in Melancholie verwandeln kann, aber in keine triste, hoffnungslose Melancholie, sondern in eine durchdringende, fast beschwingte. Am Samstag, 9. November, 19.30 Uhr, spielt der irische Sänger und Gitarrist im Club Kuckucksei. (jüsp/pr)