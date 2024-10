Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Phillip Boa and the Voodooclub. Mit rotzig-trotzigen Songs wie »This is Michael« oder »Container Love« wurde der Dortmunder Sänger in den 80er-Jahren bekannt und zum popkulturellen Bilderstürmer hochstilisiert. Am Freitag, 1. November, 20 Uhr, kommt Boa mit seiner langjährigen Begleitband Voodooclub ins franz.K.

Dutch Swing College Band. Der swingende Stil, die heißen Arrangements und exzellente Solisten zeichnen das seit 1945 bestehend Orchester aus, das am Samstag, 2. November, 20 Uhr, in den Jazzclub in der Mitte kommt. Bereits am Freitag, 20.30 Uhr, lädt Trompeter Werner Bystrich zum Friday Jazz Jam.

Camila Arriva Grupo. Die fünf Argentinierinnen entführen die Zuhörer in die Straßen von Buenos Aires, auf eine Reise durch die Welt des argentinischen Tangos vom frühen 20. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Am Samstag, 2. November, 20 Uhr, kommt die Tangotruppe in den Pappelgarten.

Die Camila Arriva Grupo nimmt ihre Gäse am Samstag im Pappelgarten mit auf eine Reise durch die Welt des argentinischen Tango. Foto: PR Die Camila Arriva Grupo nimmt ihre Gäse am Samstag im Pappelgarten mit auf eine Reise durch die Welt des argentinischen Tango. Foto: PR

iRonic Cobra. Ron, Phillip und Thommy sind seit 2014 gemeinsam musikalisch unterwegs. Im Sommer 2018 gesellte sich Angi mit ihrem Saxofon dazu und prägt seitdem die eigenen Songs der Band mit ihren bayrischen Wurzeln. Am Sonntag, 3. November, 12.30 Uhr, spielt das Rockquintett im Pappelgarten.

Easy Sunday. Die einmal im Monat stattfindende Reihe lädt Musikerinnen und Bands ein, spontan oder mit Anmeldung auf der großen franz.K-Bühne zu spielen. Die interkulturelle Jamsession steigt am Sonntag, 3. November, 17 Uhr, bei freiem Eintritt im franz.K.

Tübingen

Golden Diskó Ship. Die Berliner Multiinstrumentalistin Theresa Stroetges bewegt sich an den Rändern der experimentellen Musik. Ihr unkonventioneller Popsound ist verspielt, atmosphärisch und voller hymnischer Passagen. Am Samstag, 2. November, 20 Uhr, stellt sie im Club Voltaire ihr neues Album »Oval Sun Patch« vor.

Glems

Man. Die Band um den singenden Bassisten und Ur-Mitglied Martin Ace zählte 1968 mit Pink Floyd zu den Mit-Begründern des Progressive Rock. Am Samstag, 2. November, 20.30 Uhr, demonstriert die vierköpfige Band im Hirsch, wie man den Beats von damals eine weitere psychedelische Dimension hinzufügt.

Meidelstetten

Dannemann & Friends. Sein Erfolgsrezept sind seit mehr als 50 Jahren auf Englisch gesungene Eigen- und Cover-Kompositionen im Rock- und Bluesrock-Gewand. Am Samstag, 2. November, 20.30 Uhr, spielt der Sänger und Gitarrist mit seiner Stammbesetzung im Adler.

Rottenburg

Amy Montgomery & Band. Amy ist eine stimmliche Naturgewalt, ihr Gesang scheint den Geist von Janis Joplin zu kanalisieren und steht fast auf einer Stufe mit ihrer Favoritin Alanis Morissette. Am Donnerstag, 31. Oktober, 20 Uhr, kommt das Alternativrock-Quintett aus Belfast zur Halloween-Party ins Old Hamburg.

Nürtingen

Pierrolo. Das Duo bringt aus der Bretagne Lieder mit, die sich mühelos durch alle musikalischen Stilrichtungen bewegen. Sängerin und Gitarristin Sylvia Krejci und Multiinstrumentalist Pierrolo Korn-Krejci machen am Samstag, 2. November, 20 Uhr, auf ihrer Tournee Station in der Alten Seegrasspinnerei. (jüsp/pr)