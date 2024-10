Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Simon & Jan. Sie werden gefeiert als »runderneuerte Liedermacher« und ihre Videos im Netz werden hunderttausendfach geklickt. Simon & Jan sind clowneske Chronisten unserer Wirklichkeit. Am Freitag, 25. Oktober, 20 Uhr, präsentiert das Duo im franz.K das Beste aus 16 wilden Liedermacherjahren.

Tschira/Biscalchin/Veit. Durch die Möglichkeit, als Vorband für John Scofield beim Jazz Festival Esslingen 2023 zu spielen, wurde der Gitarrist Yoshi Tschira inspiriert, sich der Kunst des Gitarrentrios zu widmen. Am Freitag, 25. Oktober, 20.30 Uhr, spielt er mit seinen beiden Studienkollegen im Jazzclub in der Mitte.

Sonic Visions. Der Künstler Robotcowboy erforscht mit einer tragbaren Computerplattform neue Arten von Mensch-Maschine-Musik und deren künstlerischer Darstellung. Außerdem performen das Duo Alloy und das Projekt 10-01 am Samstag, 26. Oktober, 20 Uhr, beim Sonic-Visions-Festival im franz.K.

The New Organ Trio. Musik, im Grenzbereich von Soul und Jazz, die durch die Spiellaune und Spontanität der drei süddeutschen Protagonisten an der Gitarre, Hammondorgel und Drums geprägt ist. Das erwartet die Besucher am Samstag, 26. Oktober, 20 Uhr, im Jazzclub in der Mitte.

Emu-Herbst-Trio. Ihre Songs mit urschwäbischen Texten zu bekannten Pop- und Rocktiteln gehen sofort ins Ohr. Das Publikum im Rathaussaal in Eningen erwartet am Samstag, 26. Oktober, 20 Uhr, einen Abend, der nicht nur musikalisch, sondern auch textlich den richtigen Ton trifft.

Nikos Hatziliadis. Nikos an der Bouzuki und seine Gäste spielen Lieder über Leid, Armut, Unterdrückung, Hoffnung und Liebe, entstanden in den Hafenstädten Griechenlands an der Schwelle vom 19. zum 20. Jahrhundert. Das Rembetiko-Konzert steigt am Sonntag, 27. Oktober, 12.30 Uhr, im Pappelgarten.

Tübingen

Friedenskonzert. Musiker unterschiedlicher Herkunft erinnern im Sudhaus an den alten Menschheitstraum Frieden. Mit dabei sind am Freitag, 25. Oktober, 20 Uhr, das Duo Potenzial, der ukrainische Akkordeonist Alexey Manyak, die Bands Las Lanzas und Cake for breakfast, Ali Güler & Jorge F.O. Blomberg sowie das Theodorakis Ensemble Stuttgart.

Mister Misery. Mit ihrer Mischung aus düsterem Gesang, energiegeladenen Riffs und hymnischen Refrains haben sie einen Sound und Stil entwickelt, der die Essenz aller Subgenres des modernen Heavy Metal einfängt. Am Samstag, 26. Oktober, 20 Uhr, kommt die vierköpfige Band ins Sudhaus.

Glems

Jontef. Die seit 1988 bestehende Band aus Tübingen erweitert Klezmer zu einer Kunstmusik, saugt Jazz, Klassik, Neue Musik auf, holt sich Anleihen von unterschiedlichen Stilen. Am Freitag, 25. Oktober, 20.30 Uhr, spielt die Band um Sänger Michael Chaim Langer im Hirsch.

Dettingen an der Erms

The Jakob Manz Project. Jakob Manz spielt Altsaxofon, aber ganz anders, als man es von einem 23-jährigen Jungspund erwartet. Am Samstag, 26. Oktober, 20 Uhr, kommt der Dettinger Saxofonist mit Pianistin Johanna Summer, Trompeter Jakob Bänsch und dem Soulsänger Cosmo Klein in die Schillerhalle.

Meidelstetten

Loners United. Wer auf Songs im Country-Folk-Rock-Gewand steht und gerne Neil Young hört, der ist bei diesem Quartett um Sänger und Gitarrist Felix Franke bestens aufgehoben. Am Samstag, 26. Oktober, 20.30 Uhr, spielt die Neil-Young-Tributeband im Adler.

Rottenburg

The Major Dudes. Die fünf Reutlinger Musiker kennen sich schon sehr lange und beschlossen 2010, eine Band zu gründen, die ausschließlich die Musik von Steely Dan, Donald Fagen und Walter Becker spielt. Am Samstag, 26. Oktober, 20 Uhr, kommen die Steely-Dan-Aficionados ins Old Hamburg.

Nürtingen

Tavernenlieder. Sängerin Vera Maier erweckt mit Akkordeonist Thomas Allgeier vertraute und weniger bekannte Chansons zu neuem Leben. Am Freitag, 25. Oktober, 20 Uhr, breitet das Duo einen Hauch Spelunkenatmosphäre in der Tapasbar der Alten Seegrasspinnerei aus.

Vanja Sky & Band. Im Alter von 19 Jahren begann sie, Gitarre zu spielen, und knapp zwei Jahre später verließ sie ihr Zuhause in der kroatischen Stadt Buzet, um mit ihrem Gitarrenspiel und Gesang die internationale Bluesszene aufzumischen. Am Freitag, 25. Oktober, 19.30 Uhr, spielt Vanja Sky im Club Kuckucksei.

Wimsen

Nogoodniks. Wenn das Trio die Bühne betritt und mit Gitarre, Kontrabass und Akkordeon einen Hit nach dem anderen zum Besten gibt, machen sie das auf ihre ureigene Art und Weise. Am Samstag, 26. Oktober, 20 Uhr, ist das Trio mit ihrem Gypsy-Rockabilly-Pop-Mix in der Wimsener Mühle zu Gast. (jüsp/pr)