Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Karolina Strassmayer & Drori Mondlak. Das Duo mit Saxofon und Schlagzeug verbindet am Samstag, 12. Oktober, 20 Uhr, im Jazzclub in der Mitte die Lyrik der europäischen Klassik und Folklore mit der rhythmischen Kraft des amerikanischen Jazz. Bereits am Freitag ab 20.30 Uhr gibt es ein Friday Live Special mit Jürgen Vetter.

Nacht der Gitarren. Für die anstehende Festivaltour konnte Brian Gore vier der weltweit besten Akustikgitarristen verpflichten: Lulo Reinhardt, Claire Besson (Frankreich), Cenk Erdogan (Türkei) und Stephanie Jones (Australien) spielen am Samstag, 12. Oktober, 20 Uhr, bei dem Eintages-Festival im franz.K.

Tübingen

Markus Harm New Quartet. Der Altsaxofonist ist als Sideman in großen und kleinen Besetzungen und auch als Bandleader deutschlandweit tätig. Am Freitag, 11. Oktober, 20 Uhr, stellt er mit seinem neuen Quartett sein aktuelles Album »Out in Space« im Bechstein Centrum vor.

Strange Kind Of Women. Die italienische Frauenband bringt die Vibes und Emotionen der klassischen Rockära von Deep Purple mit viel Energie und Frauenpower in die Gegenwart. Am Freitag, 11. Oktober, 20.30 Uhr, ist die fünfköpfige Formation im Sudhaus zu Gast.

Götz Alsmann & Band. Nicht nur musikalisch hat sich der Mann mit Haut und Haartolle ganz und gar der guten alten Zeit verschrieben. Am Samstag, 12. Oktober, 20 Uhr, zelebriert der Meister der niveauvollen Unterhaltung mit seiner Band im Sudhaus die Wiedervereinigung der Genres Jazz, Schlager, Jive und Swing.

Jan Prax & Wüste Welle Big Band. Mit dem Saxofonisten Jan Prax und dem Pianisten Albert Sanz präsentiert die vielköpfige Tübinger Bigband am Sonntag, 13. Oktober, 18 Uhr, im Sudhaus ein Konzertprojekt, das im Rahmen der Jazz- und Klassiktage einen besonderen Jazzabend verspricht.

Oferdingen

Zamp. Was ist das für eine Musik, die von vielen als Ausdruck »reiner Energie« gepriesen wird? Meist geht es um Lärm und Geschwindigkeit und diesbezüglich muss sich die vierköpfige Punk-Metal-Band aus Reutlingen nicht verstecken. Am Samstag, 12. Oktober, 20.30 Uhr, kommen Zamp ins Lammba Zamba.

Glems

Pig Ass & the Hoodlums. Rock’n’Roll ist ihre Religion und ihre Götter sind die Helden der 50er-Jahre. Das Trio präsentiert am Freitag, 11. Oktober, 20.30 Uhr, im Hirsch Rockmusik in ihrer ursprünglichsten Form – von den bahnbrechenden Originalen der 50er-Jahre bis zum Neo-Rockabilly.

Sarah Smith. Sie spielt fast 300 Shows im Jahr, primär in Kanada, den USA und Europa. Auf diesem Wege teilte sich die kanadische Sängerin die Bühne mit Künstlern wie Melissa Etheridge, Sass Jordan und Emm Gryner. Am Samstag, 12. Oktober, 20.30 Uhr, kommt sie mit ihrer dreiköpfigen Band in den Hirsch.

Nürtingen

Hispanova Ritmica. Die fünfköpfige Band entführt ihre Zuhörer in die Klangwelt des südamerikanischen Lebensgefühls und präsentiert einen tanzbaren Mix aus Bossa Nova, Bolero, Tango und Fado. Am Freitag, 11. Oktober, 20 Uhr, spielt die Gruppe um Sängerin Maria López in der Alten Seegrasspinnerei.

Fast Eddy’s Blue Band. Die Musik des in London geborenen Sängers Eddy Wilkinson ist stark verwurzelt im Bluesrock und allen anderen Musikstilen, die uns die amerikanischen Südstaaten beschert haben. Am Samstag, 12. Oktober, 19.30 Uhr, kommt die vierköpfige Band in den Club Kuckucksei.

Rottenburg

Junky Star. Das Repertoire der vierköpfigen Band umfasst bekannte Americana-Songs, Country von Underdogs, deutsche Songs und eigene Kompositionen im typischen Folkblues-Stil. Am Samstag, 12. Oktober, 20 Uhr, spielen Junky Star im Old Hamburg. (jüsp/pr)