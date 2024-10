Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Das Nils Wogram Vertigo Trombone Quartet kommt am Freitag in den Pappelgarten.

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Nils Wogram Vertigo Trombone Quartet. Saxofonquartette sind so alt wie das Saxofon selbst. Aber vier Posaunen? Nils Wogram und seine drei Kollegen produzieren am Freitag, 4. Oktober, 20 Uhr, bei den »Tieftonblech«-Feiertagen im Pappelgarten einen Gruppenklang, der durchaus als einzigartig bezeichnet werden kann.

Joel Frahm Trio. Die Musik des US-Saxofonisten ist durch die amerikanische Musiktradition aus Jazz, Blues, Rock und Funk gekennzeichnet. Am Samstag, 5. Oktober, 20 Uhr, kommt das Trio in den Jazzclub in der Mitte. Bereits am Freitag, 20.30 Uhr, jammen regionale Jazzmusiker beim Friday Jazz Jam-Mainstream.

Tübingen

Fjälla. Die junge Züricher Band bietet eine spannende Mischung aus Postpunk und Indierock, gesungen auf Englisch, Französisch, Italienisch und Schweizer-Deutsch. Am Samstag, 5. Oktober, 20 Uhr, spielen Anouk, Ulla, Paula und Emilio bei freiem Eintritt im Club Voltaire. Mit Inundate ist auch eine Vorband dabei.

Nik Bärtschs Ronin. Mit ihrem streng durchkomponierten Stilmix eignen sich der Schweizer Pianist Nik Bärtsch und seine drei Mitmusiker ganz unkonventionell die Jazzgeschichte an und schwingen sich zu einer vom Zen-Buddhismus inspirierten Ritualmusik auf. Am Samstag, 5. Oktober, 20.30 Uhr, im Sudhaus.

Nürtingen

Metal am Neckar. Geradliniger Thrash mit einer ordentlichen Portion Rock’n’Roll: Das sind die seit 21 Jahren bestehende Band Stagewar, die am Freitag, 4. Oktober, 19.30 Uhr, das Kuckucksei mit verschieden Stilen des Metals rocken. Mit dabei beim Festival sind auch die Metalbands Prolopower und Seeds of Agony.

Rottenburg

Moria. Stilistisch bewegt sich das Quartett aus dem Stuttgarter Raum irgendwo zwischen Hardfolk und modernem Akustikfolk, ohne dabei eine der gängigen Schubladen zu bedienen. Am Samstag, 5. Oktober, 20 Uhr, spielen Moria im Old Hamburg.

Meidelstetten

Deep Floyd 7. Die Schweizer Band bringt die Vibes und Emotionen der klassischen Rockära von Pink Floyd und Deep Purple in die Gegenwart. Am Samstag, 5. Oktober, 20.30 Uhr, ist die vierköpfige Formation um Bandleader Günther Doblies im Adler zu Gast. (jüsp/pr)