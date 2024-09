Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Jo Aldingers Downbeatclub kommt am Samstag in den Adler.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Simon Bremen Quartett. Die vier jungen Musiker aus den Musikhochschulen Stuttgart und Köln bewegen sich als klassische Jazzbesetzung im weitläufigen Raum der sich ständig erweiternden musikalischen Tradition. Am Freitag, 27. September, 20.30 Uhr, spielt die Band im Jazzclub in der Mitte.

Chris Hopkins International Swing Stars. Der amerikanische Pianist und Saxofonist hat sich ganz dem traditionellen Jazz verschrieben und wird am Samstag, 28. September, 20 Uhr, im Jazzclub in der Mitte von einem internationalen Trio um die australische Sängerin Nicki Parrott begleitet.

Tübingen

Fischer. Seit 2022 schreibt der Reutlinger Drummer Sven Fischer an seinem Projekt »Tiefseerock«, das eine große Bandbreite von Pop bis Metal abdeckt. Am Sonntag, 29. September, 20 Uhr, präsentiert der deutsche Rock-&-Pop-Gewinner sein »Tiefseerock«-Programm solo in der Sudhaus Peripherie.

Glems

Maybug. Für Anhänger von traditionellen Folkrockklängen dürfte die Band um Hirsch-Wirt Walter Dieterle eine wichtige Adresse sein. Die sechsköpfige Gruppe bietet unter Verzicht auf jegliche technische Effekte Folkrock vom Feinsten und zwar am Freitag, 27. September, 20.30 Uhr, in ihrer Homebase Hirsch.

Ofterdingen

Naked & Famous. Nadia Morlion und Andreas Fischer präsentieren eine Mischung aus Rock und Rap, Ballade und Blues, Jazz und Chanson, Latin und Bluegrass und unterstützen sich dabei mit live eingespielten Loops. Das britisch-schwäbische Duo kommt am Samstag, 28. September, 20 Uhr, in die Mühle.

Meidelstetten

Jo Aldingers Downbeatclub. Meist mit Geschichten und Bezügen zu Kunst und Film garniert, erzeugen die drei Clubmitglieder mit ihren Songs viel Stimmung und lassen einen an Bands aus den 70ern denken. Am Samstag, 28. September, 20.30 Uhr, spielt das Bluesrocktrio im Adler.

Rottenburg

Lightning Crashes. Wenn Lenny Kravitz mit Major Tom völlig losgelöst abhebt, Slash Lady Gaga an der Leadgitarre begleitet und AHA zurück nach Westerland wollen, dann zünden die vier Musiker aus Sindelfingen ihr Rock-Feuerwerk. Am Samstag, 28. September, 20 Uhr, kommt die Coverband ins Old Hamburg. (jüsp/pr)