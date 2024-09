Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Die Reutlinger Band Steve & Campfire kommt am Samstag in den Jazzclub in der Mitte.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Steve & Campfire. Die sechsköpfige Band spielt am Samstag, 21. September, 20 Uhr, im Jazzclub in der Mitte Evergreens wie »Ain´t no Sunshine«, Beatles-Songs und Eigenkompositionen von Sänger Steve Roberts. Bereits am Freitag, 20.30 Uhr, gibt es beim Friday Jazz Jam Funk und Fusion mit Gino Samele.

Amy Montgomery & Band. Amy ist eine stimmliche Naturgewalt, ihr Gesang scheint den Geist von Janis Joplin zu kanalisieren, auch Gitarre und Keyboard spielt sie mit einnehmender Präsenz. Am Sonntag, 22. September, 12.30 Uhr, kommt die inzwischen bei Nürtingen lebende Irin mit Band in den Pappelgarten.

Amy Montgomery & Band spielen am Sonntagmittag im Pappelgarten. Foto: PR Amy Montgomery & Band spielen am Sonntagmittag im Pappelgarten. Foto: PR

Easy Sunday. Die einmal im Monat stattfindende Reihe lädt Musiker und Bands ein, spontan oder mit Anmeldung auf der großen franz.K-Bühne zu spielen. Die interkulturelle Jamsession steigt am Sonntag, 22. September, 17 Uhr, bei freiem Eintritt im franz.K.

Tübingen

Anselm Krisch Trio. Das Trio des Tübinger Pianisten spielt US-Jazz mit besonderem Augenmerk auf groovenden Swing. Im Repertoire finden sich am Freitag, 20. September, 20 Uhr, im Bechstein Centrum Jazzstandards, aber auch die ein oder andere Eigenkomposition.

Glems

B-Movie Allstars. Rockiger Blues und bluesiger Rock — alles gewürzt mit etwas Country, scharfen Bläsersätzen und einem großen Schuss Funk. Das bieten die neun Musiker der B-Movie Allstars am Samstag, 21. September, 20.30 Uhr, zum Saisonauftakt in der Kulturkneipe Hirsch.

Meidelstetten

Jaywalkers. Rock, Psychedelic, etwas Jazz und natürlich dürfen auch Blues und Soul nicht fehlen. Die vier Jungs von den Jaywalkers liefern am Samstag, 21. September, 20.30 Uhr, im Adler einen rotzigen und unverwechselbaren Sound in bester 60er-Jahre-Manier.

Wimsen

Les Brünettes. Mit ihrem »Beatles-Close-Up«-Programm liefert das Vokalquartett eine gelungene und voller Überraschungen steckende Hommage an die »Fab Four«. Am Samstag, 21. September, 20 Uhr, präsentieren die vier Sängerinnen ihren »female way of a cappella« in der Wimsener Mühle.

Rottenburg

Hasa. Heiner Reiff und seine »All Star Attraktion« sorgen für ein Klangerlebnis der besonderen Art: Die fünfköpfige Band spielt am Samstag, 21. September, 20 Uhr, Jazzrock, Blues, Funk, Reggae und Space-Balladen im Old Hamburg und stellt ihr neuestes Projekt »Space Pop from Dohanna« vor. (jüsp/pr)