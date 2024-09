Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Die Reutlinger Band Suabian Kick kommt am Sonntag in den Pappelgarten.

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Ostertag Connection. Unter diesem Namen haben sich drei Rockmusiker eine neue musikalische Heimat gegeben, mit dem Ziel, ihr Publikum mit Songs aus allen möglichen Stilrichtungen zu unterhalten. Am Freitag, 13. September, 20.30 Uhr, spielt das Trio mit Special Guest Jan Sinapius im Jazzclub in der Mitte.

Al Jones Bluesband. Seine Stimme hat Kraft und Ausdruck, sie klingt rau und vom Leben gezeichnet. Eine Stimme, die unschlagbar ist, wenn es darum geht, eine ausgelassene Bluesfete zu feiern. Jones und seine Band eröffnen am Samstag, 14. September, 20.30 Uhr, offiziell die Herbstsaison im Jazzclub in der Mitte.

Suabian Kick. Gegründet 1988 von Alex Hess, Frank Höwner und Markus Vatter in der Kultkneipe Kohla, traf sich die Band nach 26 Jahren Pause wieder in der Originalbesetzung und stellten fest, dass die Magie noch da war. Sonntag, 15. September, 12.30 Uhr, gibt es ein Wiedersehen im Pappelgarten.

Tübingen

Moving Dots. An der Schnittstelle zwischen Folk, Klassik und Jazz mischt das vierköpfige Ensemble seine selbst komponierte Musik zu einer ganz eigenen, verspielten Klangwelt. Unkonventionell, kreativ, spielerisch, mit Einflüssen aus der ganzen Welt. Am Freitag, 13. September, 20 Uhr, im Club Voltaire.

Rottenburg

Shanna Waterstown. Die Sängerin aus Florida nimmt die Zuhörer mit auf eine musikalische Zeitreise – von den Wurzeln des Blues über Motown Soul und Country-Blues bis hin zu den jungen Wilden unserer Tage. Am Freitag, 13. September, 20 Uhr, spielt die »Blueswoman« im Old Hamburg.

Rocking Daddies. Ein wenig John-Mayall-Blues, eine Prise Folk, viel 70er-Jahre-Rock’n’Roll und dazu ein enormes Quantum an fossilen Hits: Die Rock-Dinos aus Tübingen rocken am Samstag, 14. September, 19 Uhr, mit treibenden Grooves und gefühlvollen Balladen das Primavera-Restaurant am Marktplatz. (jüsp/pr)