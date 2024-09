Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Mojo and the Shuffleboys spielen am Samstag in der Kaiserpassage beim Ließchen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Mojo and the Shuffleboys. Die Band nimmt das Publikum mit auf eine Zeitreise zu den frühen Stones, zum Rock’n’Roll und Blues. Am Samstag, 7. September, 18.30 Uhr, geben die Mojos in der Kaiserpassage beim Ließchen Einblicke in eine Zeit, als Rock’n’Roll die hiesige Provinz eroberte.

Noisepollution Rockrevue. Am Sonntag, 8. September, 12.30 Uhr, präsentiert das Trio im Pappelgarten eine Auswahl ihrer Lieblingssongs von den Beatles, Steely Dan, Neil Young, Queen, Bob Dylan, The Kinks, Led Zeppelin, Supertramp und The Police. Ein Repertoire aus Raritäten und Meilensteinen der Rockmusik.

Tübingen

Luciano Biondini und Blossom. Die zehnte Auflage des Festivals »Conversations« kombiniert international renommierte Solisten mit jungen Musikern. Zum Auftakt präsentieren sich am Freitag, 6. September, 20 Uhr, der renommierte Akkordeonist Luciano Biondini und die fünfköpfige Band Blossom im großen Saal der Hochschule für Kirchenmusik.

Der italienische Top-Akkordeonist Luciano Biondini eröffnet am Freitag das Festival »Conversations« in der Hochschule für Kirchenmusik. Foto: Jürgen SPIESS Der italienische Top-Akkordeonist Luciano Biondini eröffnet am Freitag das Festival »Conversations« in der Hochschule für Kirchenmusik. Foto: Jürgen SPIESS

Günter »Baby« Sommer und Patrick Bebelaar. Anspruchsvoll wird es am zweiten Tag des Festivals »Conversations«: Am Samstag, 7. September, 20 Uhr, lässt zunächst Drummer Günter Sommer Becken, Gongs und Schalmeiensalven, Orgelpfeifen und Röhrenglocken erklingen, danach tritt Pianist Patrick Bebelaar zu einem Heimspiel in der Hochschule für Kirchenmusik an. (jüsp/pr)