Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Die Australierin Minnie Marks kommt am Sonntagmittag in den Pappelgarten .

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Minnie Marks. In den letzten zwölf Jahren hat die Australierin ihre musikalische Reise mit drei Studioalben und einem Livealbum geebnet. Mit ihrer eigenwilligen Bluesstimme und ihrem virtuosen Gitarrenspiel kreiert sie am Sonntag, 1. September, 12.30 Uhr, im Pappelgarten mitreißende Grooves.

Metzingen

A Swingnight. Mit Standards der Hot-Jazz- und Swing-Ära nehmen Iris Oettinger, Achim Bohländer, Klaus Bader, Holger Götz und Niklas Deeg das Publikum mit auf eine musikalische Reise in die 20er-, 30er- und 40er-Jahre. Die Band ist am Freitag, 30. August, 19 Uhr, zu Gast vor dem Kulturforum.

Rottenburg

Acoustic Storm. In ihrem aktuellen Programm präsentiert die Tübinger Band bekannte Songs aus der Flower-Power-Ära wie »San Francisco«. Aber das Publikum kann sich am Freitag, 30. August, 18.30 Uhr, im Biergarten »Haus der Bürgerwache« auch auf einige Raritäten freuen. (jüsp/pr)