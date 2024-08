Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Das Tingvall Trio ist am Freitag zu Gast auf der Sudhaus Waldbühne.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

3morefriends. Die drei Freunde, die eigentlich zu viert sind, spielen kein festes Programm, sondern wählen die Songs während des Konzerts nach der jeweiligen Stimmung aus. Am Sonntag, 18. August, 12.30 Uhr, kommt das Gesangstrio erstmals in den Pappelgarten.

Tübingen

Tingvall Trio. Der seit 1999 in Hamburg lebende schwedische Pianist Martin Tingvall präsentiert mit seinem Trio eine Sammlung verschiedenster Stilrichtungen, mal trashig verjazzt, mal explosiv, mal cool und verspielt. Am Freitag, 16. August, 20.30 Uhr, spielt das Jazztrio auf der Sudhaus Waldbühne.

Metzingen

Mike’s Blues Experience. Ihr Name ist Programm. Der bunte Haufen leidenschaftlicher Musiker rund um Gitarrist Mike Bohn und Sängerin Tanja Völlinger präsentiert seine Passion für Blues und Rock am Freitag, 16. August, 19 Uhr, vor dem Kulturforum.

Rottenburg

Powerfinger. Das Trio mit Sänger und Gitarrist Jürgen Sturm ist die einzige Neil-Young-Tribute-Band im wilden Süden und für eingefleischte Rock- und Oldiefans ein ausgemachter Ohren- und Augenschmaus. Am Freitag, 16. August, 19 Uhr, spielt das Trio auf dem Marktplatz vor dem Primavera.

Das Camping Orchester spielt am Samstag im Adler. Foto: ENDRES Das Camping Orchester spielt am Samstag im Adler. Foto: ENDRES

Meidelstetten

Camping Orchester. Für ihre nicht alltägliche Instrumentierung entwickeln Wolfgang Karrer und Michael Stoll eigene Stücke, die in einem Zusammenspiel von Komposition und Improvisation entstehen. Das Duo lädt am Samstag, 17. August, 20.30 Uhr, in den Adler. (jüsp/pr)