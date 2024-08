Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Das Duo Acoustic Storm kommt am Samstag in die Gartenbaum-Schule Schlotterbeck.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Tommy Romero. Die Band aus der Schweiz verleiht Klassikern von Legenden wie Elvis Presley und Chuck Berry eine erfrischende und moderne Note und bringt den Rock’n’Roll zurück in die Gegenwart. Am Freitag, 9. August, 19 Uhr, spielt das energiegeladene Trio im Pappelgarten.

Mørt & Michael Strobel. Gefühlvoller Poprock im Stile der 80er- und 90er-Jahre trifft auf Lieder aus den letzten vier Jahrzehnten: Die beiden Aushängeschilder der Metzinger Musikszene rocken am Sonntag, 11. August, 12.30 Uhr, mit viel Leidenschaft und Power den Pappelgarten.

Betzingen

Acoustic Storm. In ihrem aktuellen Programm präsentieren Jürgen Sturm und seine Ehefrau Mary Jane bekannte Songs aus der Flower-Power-Ära – von den Small Faces über die Kinks und Beatles bis zu den Easybeats. Das Rockduo spielt am Samstag, 10. August, 20 Uhr, in der Gartenbaum-Schule Schlotterbeck.

Metzingen

Misty Guys. Peter Pfanner (Gitarre, Gesang), Jürgen Renner (Bass, Ukulele) und Frank Benz (E-Gitarre) spielen seit 2014 Oldies, Country, Gospels und Blues. Am Freitag, 9. August, 19 Uhr, präsentiert das gitarrenlastige Trio vor dem Kulturforum eigene und fremde Songs. (jüsp/pr)