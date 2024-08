Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Die Hamburger Band Kettcar kommt am Samstag zum Hafenssounds-Festival in den Echaz-Hafen.

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Ajimsa. Die französisch-chilenische Fusiongruppe, die 2016 gegründet wurde, präsentiert einen traditionellen Musikmix, der vom Nahen Osten über Europa bis nach Lateinamerika reicht. Am Freitag, 2. August, 19 Uhr, kommt das Quintett erstmals in den Pappelgarten.

Mal Élevé. Seine Musik ist, wie der Künstlername schon sagt, »schlecht erzogen«, denn sie hält sich nicht an Regeln, stellt sich gegen die Norm. Der ehemalige Frontmann von Irie Révoltés präsentiert am Freitag, 2. August, 20 Uhr, im Echaz-Hafen ein wildes Tanzgebalge zwischen Reggae und Rap, Ragga und Rock.

Kettcar. Die Hamburger Band weiß genau, wie sie ihr Publikum für sich einnimmt: mit überlebensgroßen Zeilen und mal melodischen, mal schroffen Indierocksongs. Am Samstag, 3. August, 20 Uhr, stellen Kettcar beim Hafenssounds-Festival im Echaz-Hafen ihr neues Album »München« vor.

Michele Tancredi & friends. Die Musik des italienischen Sängers und Pianisten trägt die Schönheit von traditionellen neapolitanischen Themen bis hin zu den großen Italo-Pop-Klassikern in sich. Am Sonntag, 4. August, 12.30 Uhr, spielt Tancredi in Begleitung von weiteren Musikern im Pappelgarten.

Jeremias. Die vier jungen Shootingstars aus Hannover zeigen bei ihren Livekonzerten, dass deutscher Indierock und Disko-Funk richtig unter die Haut gehen kann. Am Sonntag, 4. August, 19 Uhr, wollen Jeremias beim Abschluss des Hafenssounds-Festivals im Echaz-Hafen für Stimmung sorgen.

Foto: Lucio Vignolo

Metzingen

A Cup Of–T. Zwei akustische Gitarren, Bass und Drums geben den Coversongs dieses Quartetts eine rhythmisch ausgefeilte Note und im Gepäck sind vor allem Stücke von der Insel. Am Freitag, 2. August, 19 Uhr, spielen A Cup Of–T. Openair vor dem Kulturforum.

Rottenburg

Dicke Fische. Anjel Ferry und Boris Manderfeld interpretieren bekannte und eigene Lieder auf ihre Art und Weise und erweisen sich als souveräne Stimmungsmacher. Am Samstag, 3. August, 20 Uhr, spielt das Duo in der Bronnmühle, um bekannten Stücken einen eigenen Stempel aufzudrücken.

Meidelstetten

Noisepollution Rockrevue. Am Samstag, 3. August, 19 Uhr, präsentiert das Trio beim Biergartenfest beim Adler eine Auswahl ihrer Lieblingssongs von den Beatles, Steely Dan, Neil Young, Queen, Bob Dylan, The Kinks, Led Zeppelin und The Police. Ein Repertoire aus Raritäten und Meilensteinen der Rockmusik. (jüsp/pr)