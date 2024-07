Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Der US-Saxofonist und Flötist Charles Lloyd spielt am Freitag mit seiner Band auf der Sudhaus Waldbühne.

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Chris Jarrett. Ob räumliche oder stilistische Grenzen – für den seit Jahren in Deutschland lebenden US-Pianisten waren sie stets dazu da, aufgehoben zu werden. So auch beim Solokonzert des jüngeren Bruders des großen Keith Jarrett am Freitag, 26. Juli, 20 Uhr, im Pappelgarten.

Der Pianist Chris Jarrett kommt am Freitag in den Pappelgarten. Foto: PR Der Pianist Chris Jarrett kommt am Freitag in den Pappelgarten. Foto: PR

Fjørt. Die Aachener Post-Hardcore-Truppe liefert den Soundtrack zum Weltuntergang. Musikalisch pendeln sie zwischen allen Spielarten von Hardcore und Postrock, die mit neuen Facetten abgedeckt werden. Am Samstag, 27. Juli, 20 Uhr, spielen sie im Echaz-Hafen. Support: die Reutlinger Band Walter Subject.

Elif. Das für Freitag, 26. Juli, geplante Konzert der Sängerin und Songschreiberin beim Hafensounds-Festivals fällt aus. »Aus produktionstechnischen Gründen kann das Konzert nicht stattfinden. Es wird leider keinen Ersatztermin geben«, teilte das Franz.k mit. »Tickets können dort zurückgegeben, wo sie gekauft worden sind.«

Stoeger singt. Der Trommler von Dieter Thomas Kuhn & Band verneigt sich in seinem Soloprogramm vor den Ramones und setzt Iggy Pop ein Denkmal. Am Sonntag, 28. Juli, 12.30 Uhr, interpretiert Frank Stoeger die Gassenhauer der Grandes Dames des Punks im Pappelgarten.

Die Nina Simone Story zeichnet am Sonntag im Echaz-Hafen das Leben der US-Sängerin Nina Simone nach. Foto: PR Die Nina Simone Story zeichnet am Sonntag im Echaz-Hafen das Leben der US-Sängerin Nina Simone nach. Foto: PR

Die Nina Simone Story. Die Stuttgarter Sängerin Fola Dada und eine Band um Florian Dohrmann präsentieren am Sonntag, 28. Juli, 19 Uhr, beim Hafensounds-Festival im Echaz-Hafen eine Revue, die Musik,- Theater- und Wortbeiträge zu einem Gesamtkonzept vereint und das Leben der Jazzsängerin Nina Simone nachzeichnet.

Tübingen

Charles Lloyd Sky Project. Unlängst ist ihm die Ehre zuteilgeworden, vom weltweit größten Jazzmagazin downbeat in die »Hall of Fame« aufgenommen zu werden. Trotzdem ist es dem Verein »Jazz im Prinz Karl« gelungen, den 86-jährigen Charles Lloyd mit seiner Band am Freitag, 26. Juli, 20.30 Uhr, für sein einziges Deutschland-Konzert auf die Sudhaus Waldbühne zu lotsen.

Metzingen

Shady Lane. Die fünf Musiker um Frontfrau Susann spannen am Freitag, 26. Juli, 19 Uhr, im Außenbereich des Kulturforums den Bogen zwischen alten Bluesklassikern und modernen Interpretationen von Joe Bonamassa, Beth Hart, Jessy Martens und der J. Geils Band.

Wimsen

ABBAmaniac. Einzigartige Songs, stilbildende Kostüme und eine unfassbare Hitdichte – da fällt sofort ein Name ABBA. Die sechsköpfige Band lässt am Samstag, 27. Juli, 20 Uhr, die Originale beim Open-Air-Sommerfest vor der Mühle detailgetreu und mitreißend wieder aufleben. (jüsp/pr)