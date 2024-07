Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Die Reutlinger Band Jazz’n'Samba kommt am Sonntagmittag in den Pappelgarten.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Fischer. Seit 2022 schreibt der Reutlinger Drummer Sven Fischer an seinem Projekt »Tiefsee-Rock«, das eine große Bandbreite von Pop bis Metal abdeckt. Am Freitag, 19. Juli, 19 Uhr, präsentiert Frontmann Fischer mit seiner dreiköpfigen Band das neue »Tiefsee«-Programm im Pappelgarten.

Jazz’n’Samba. Seit über 30 Jahren begeistern die sieben Reutlinger Musiker um Sängerin Luze Machado mit ihrer Mischung aus pulsierenden Samba-Grooves, melodischen Bossa-Novas und jazzigen Improvisationen. Am Sonntag, 21. Juli, 12.30 Uhr, kommt die Band in den Pappelgarten.

Tübingen

Tim Fischer. Mit Liedern von Ludwig Hirsch, Jacques Brel, Hans Magnus Enzensberger, Georgette Dee, Friedrich Hebbel, Sebastian Krämer und Cora Frost begeben sich Fischer und sein Pianist Thomas Dörschel am Samstag, 20. Juli, 19 Uhr, im Schlosshof Hohentübingen musikalisch auf die Suche nach dem Glück.

Bambam-Band. Indie-rockig, iggy-poppig und neu aufgemischt sind die Lieder der sechsköpfigen Band ein Spaß für die ganze Familie. Ihre Lieder sind fantasievoll, romantisch und gern ein bisschen verrückt. Am Sonntag, 21. Juli, 11 Uhr, spielt das Sextett auf der Sudhaus-Waldbühne.

Big Band der Tübinger Musikschule. Die jungen Musizierenden unter der Leitung von Lars Binder und mit der Sängerin Cemre Yilmaz sorgen am Sonntag, 21 Juli, 19 Uhr, auf dem Schloss Hohentübingen für jazzigen Drive. Mit dabei ist auch das Jugendblasorchester der Tübinger Musikschule.

Metzingen

Maybug. Für Anhänger von traditionellen Folkrockklängen ist das Trio von Hirsch-Wirt Walter Dieterle eine wichtige Adresse. Die Gruppe bietet unter Verzicht auf jegliche technische Effekte Folkrock vom Feinsten, und zwar am Freitag, 19. Juli, 19 Uhr, vor dem Kulturforum.

Rottenburg

Bon Jovi Tribute Band. Die fünf Musiker zelebrieren eine komplette Zeitreise durch 30 Jahre Bon Jovi. Zu hören gibt es am Freitag, 19. Juli, 19 Uhr, vor dem Primavera Restaurant auf dem Marktplatz nicht nur die Superhits der 80er, sondern auch Balladen der 90er und die aktuellen Hits des US-Sängers. (jüsp/pr)