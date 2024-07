Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Bölter. Als Preisträger des »Robert Johnson Guitar Awards« und Gewinner des Deutschen Rock & Pop Preises gilt Philip Bölter als einer der originellsten Gitarristen in der Region. Am Freitag, 12. Juli, 19 Uhr, spielt der Lausitzer Liedermacher solo im Maxx-cafe in der Seestraße.

Der Liedermacher Bölter kommt am Freitag ins Maxx-cafe. Foto: PR Der Liedermacher Bölter kommt am Freitag ins Maxx-cafe. Foto: PR

Open Fire Festival. Das neue Jugendfestival, das als Ersatz für das ausgefallene »KuRT« ins Leben gerufen wurde, geht mit insgesamt fünf Acts an den Start. Am Samstag, 13. Juli, 18 Uhr, spielen die Newcomerin Soffie, die Indierocker Yeast Machine, die Rapperin Kitana, die R&B-Sängerin Ebow und das Techno-Duo Schmidt & Rathmann im Echaz-Hafen.

Tübingen

Frau.Bach. Die für das musikalisch–filmische Projekt improvisierte Musik spannt einen Bogen über bluesige Trauermärsche und Totenlieder bis hin zu skurillen Klangbildern. Am Freitag, 12. Juli, 20 Uhr, spielen Sängerin Silvia Pfändner, Gitarrist Thomas Maos und Drummer Hubl Greiner im Club Voltaire.

Bill Frisell Trio. Der US-Gitarrist ist ein stiller Star, ein Meister der leisen Töne und schönen Melodien. Besonders in der Trio-Formationen kommt Bill Frisells feiner und schwebender Klang und sein ein unverwechselbares Profil zum Tragen. Zu erleben ist das am Freitag, 12. Juli, 20.30 Uhr, im Sudhaus.

Pfullingen

Acoustic Storm. In ihrem aktuellen Programm »A magical history tour of acoustic rock« präsentiert die Tübinger Band bekannte Rocksongs aus den letzten 40 Jahren. Aber das Publikum kann sich am Samstag, 13. Juli, 19.30 Uhr, beim Sommerfest in der Stadtbücherei auch auf zahlreiche Raritäten freuen.

Metzingen

Interference. Dir junge siebenköpfige Jazzband aus Metzingen deckt eine Bandbreite von Jazzstandards über Soul und Funkhits bis hin zu Discoklassikern ab und spielt am Freitag, 12. Juli, 19 Uhr, in der Besetzung Gesang, Gitarre, Bassgitarre, Klavier, Saxofon, Trompete und Drums vor dem Kulturforum. (jüsp/pr)