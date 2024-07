Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bilden dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Nikos Hatziliadis. Nikos an der Bouzuki und seine Gäste spielen Lieder über Leid, Armut, Unterdrückung, Hoffnung und Liebe, entstanden in den Hafenstädten Griechenlands an der Schwelle vom 19. zum 20. Jahrhundert. Das Rembetiko-Konzert steigt am Sonntag, 7. Juli, 12.30 Uhr, im Pappelgarten.

Tübingen

Festival Friday. Das Abschlusskonzert im großen Sudhaus-Saal bietet mit drei Bands ein abwechslungsreiches Line-up: Neben der Coverband Genial Daneben aus Nürtingen werden am Freitag, 5. Juli, 19.30 Uhr, die Stuttgarter Metalband Cliff Hänger und die Sängerin Pynschi das Sudhaus rocken.

Somas. Die aufstrebende Band aus Freiburg zeichnet sich durch die Fusion verschiedener Stile aus und erkundet eine Vielzahl von Genres wie lateinamerikanischen Folk, Indie, Rock, Pop, Folk, Cumbia und Psychedelic. Das Quartett spielt am Freitag, 5. Juli, 20.30 Uhr, im Club Voltaire.

Agua Loca. Die Band steht für klangfarbenfrohe und perkussionsgeladene Latino-Rhythmen, die alle Altersgruppen erreicht. Die acht Musiker um Bandleader und Gitarrist Peter Schick treten am Samstag, 6. Juli, 20 Uhr, beim VHS-Sommerfest auf der Sudhaus Waldbühne auf.

Shady Lane. Die fünf Musiker um Frontfrau Susann spannen am Samstag, 6. Juli, 20 Uhr, im Club Voltaire den Bogen zwischen alten Bluesklassikern und modernen Interpretationen von Joe Bonamassa, Beth Hart, Robben Ford, John Mayer und der J. Geils Band.

Metzingen

Los Crazy Locos. Peter Schick, Myra Pienaar und Hacki Müller interpretieren Coversongs der Rock- und Popgeschichte, von Santana und Janis Joplin über Eric Clapton und Bob Dylan bis zu Tina Turner. Am Freitag, 5. Juli, 19 Uhr, spielt das Trio bei freiem Eintritt im Kulturforum.

Nürtingen

Metal am Neckar. Groove Metal in klassischer Besetzung mit Sänger, Doppel-Gitarre, Bass und Schlagzeug: Das sind Chasing Fear, die am Freitag, 5. Juli, 19.30 Uhr, das Kuckucksei mit verschieden Stilen des Metals rocken. Mit dabei beim Festival sind auch die Metalbands Follow the Hunt und Stahlmagen.

Rottenburg

Amy Montgomery. Geschmückt mit Kriegsbemalung und extravagant gestalteten Bühnenoutfits präsentiert sich die Irin sowohl als Performerin und Sängerin als auch als selbstbewusste Persönlichkeit. Am Samstag, 6. Juli, 20 Uhr, rockt die Sängerin aus Belfast mit ihrem Drummer Michael Mormecha die Bronnmühle (jüsp/pr)