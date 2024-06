Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Die vier DooWop Mädlas singen am Sonntagmittag im Pappelgarten.

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Talk Show. Ein Jahr lang erschufen rund 40 junge Teilnehmer Raptexte und Hip-Hop-Tanzchoreografien, um sich gegen Diskriminierung stark zu machen. Das Jugendprojekt bringt am Samstag, 29. Juni, 19 Uhr, zum elften Mal das inklusive Hip-Hop-Angebot auf die Bühne des Echaz-Hafens.

DooWop Mädla. Die vier A-Cappella-Mädels machen sich ungeniert über die Welthits der 50er- und 60er-Jahre her - und das auf Schwäbisch und mit Texten, die sich endlich einmal nicht nur immer um »Liebe« drehen. Am Sonntag, 30. Juni, 12.30 Uhr, kommt das Frauenquartett in den Pappelgarten.

Tübingen

Ferryman Festival. Die Metal-Szene kann sich auf eine neues zweitägiges Festival freuen, das von 28. bis 29. Juni auf dem Gelände des Null815 über die Bühne geht. Los geht’s am Freitag, 20 Uhr, mit den Freiburger Trashern Hedvig, den Death-Metal-Punks Hereza, der Thrash-Death-Combo Endlevel und Blutgott.

Ferryman Festival. Der Samstag startet um 20 Uhr mit den Ludwigsburgern Death by Dissonance und den Old-School-Trashern Skeleton Pit. Die Tübinger Band Circus of Fools ist ebenso am Start wie die Death-Metal-Brigade Necrotted, die Teutonen-Thrasher Traitor und die Melodic-Death-Metal-Band Cypecore.

Metzingen

Sidestreet Blues. Jeder der fünf Musiker ist bereits seit Jahrzehnten musikalisch aktiv, teilweise auch mit großem Erfolg, und doch suchten sie alle beharrlich weiter nach ihrem Tribe, nach der Seelenverwandtschaft, die ihnen nur der Bluesrock bietet. Am Freitag, 28. Juni, 19 Uhr, vor dem Kulturforum.

Ammerbuch-Entringen

Tanglefoot. Das Quintett aus vier Deutschen und einer Engländerin – Bass, Drums, Geige, Gitarre und Mandoline – mischt Irisches und Amerikanisches, spielt Jigs und Reels, ein paar Bluegrass-Songs, auch ein wenig Cajun. Am Samstag, 29. Juni, 19 Uhr, spielen Tanglefoot in der Zehntscheuer. (jüsp/pr)