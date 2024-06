Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Manfred Rohrer Band. Die Gruppe um Sänger Manfred Rohrer steht auf alte Blues- und Rockklassiker wie »Still got the Blues« oder »Purple Rain« und kombiniert sie mit modernen Songs. Die Band ist am Freitag, 21. Juni, 19 Uhr, zu Gast im Maxx-Café in der Seestraße.

Riku Rajamaas und Loi. Der Leadgitarrist und die zweite Stimme der finnischen Band Sunrise Avenue tritt am Samstag, 22. Juni, 20 Uhr, ebenso wie die Mannheimer Sängerin Loi auf dem Stadtfest auf. Die beiden Musik-Highlights wollen den Marktplatz in eine brodelnde Open-Air-Disco verwandeln.

Juice Cocker Band. Ohne den Altmeister kopieren zu müssen, versetzt die vierköpfige Band ihr Publikum souverän und charmant in die gute alte Zeit zurück, als Joe Cocker mit seinen Welthits Musikgeschichte geschrieben hat. Am Sonntag, 23. Juni, 12.30 Uhr, spielt die vierköpfige Band im Pappelgarten.

Tübingen

Jakob Manz Project. Er hat John Coltrane ebenso drauf wie treibende afroamerikanische Beats: Das Doppelkonzert mit dem Saxofonisten Jakob Manz und seiner Band sowie der Pariser Nola French Connection steigt am Samstag, 22. Juni, 20 Uhr, beim Brassfestival im Garten des Institut Culturel Franco-Allemand.

Ambient Sounds. Minimal-Techno der Mittneunziger, düstere Soundcollagen und atmosphärische Klanglandschaften: Hans-Joachim Irmler, Keyboard-Veteran der Krautrock-Kultgruppe Faust, und der Züricher Perkussionist Christian Wolfarth entfachen am Freitag, 21. Juni, 20 Uhr, im Club Voltaire ein Verwirrspiel der Klänge.

Axel Nagel und Dieter Schnaas. Die beiden Sänger und Gitarristen verbinden sowohl in eigenen Stücken als auch in diversen Neuinterpretationen Elemente aus Folk und Blues, aber auch Rock und Pop bis hin zu Klassik und Jazz. Das Songwriter-Duo kommt am Samstag, 22. Juni, 20 Uhr, in den Club Voltaire.

Metzingen

Ernest & the Hemingways. Gegründet vor 47 Jahren spielt die Band seit 1989 in fast unveränderter Besetzung. Längst Kult sind ihre Liveauftritte, die den fetzigen Sound der zehn Musiker direkt und kompakt auf die Bühne bringen. So wie am Freitag, 21. Juni, 19 Uhr, beim Mittsommerfest XXL vor dem Kulturforum.

Gönningen

Crock-It. Das Rad muss ja nicht immer gleich neu erfunden werden: So werden Beständigkeit und Erinnerung an diesem Abend groß geschrieben, denn die Vier haben das Notenmaterial der bekanntesten Vertreter der amerikanischen Volksmusik sicher drauf. Am Samstag, 22. Juni, 20 Uhr, im Lokschuppen.

Hohenstein

Space Truckin’. Die Band aus Schwäbisch Gmünd zollt der britischen Band Deep Purple seit jeher Tribut und weckt Erinnerungen an die Rockmusik der 70er-Jahre. Am Samstag, 22. Juni, 20 Uhr, präsentiert die fünfköpfige Band auf der Burgruine Hohenstein Rockklassiker für die Ewigkeit. (jüsp/pr)