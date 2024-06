Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Das Frauenduo A.mie kommt am Sonntagmittag in den Pappelgarten.

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

A.mie. Mit einem Faible für französische Chansons, deutsche Liedermacher und englischen Pop, verfeinert durch seinen ganz eigenen frechen Charme verleiht das Frauenduo jedem Event eine eigene besondere Note. Nadine und Anne spielen am Sonntag, 16. Juni, 12.30 Uhr, im Pappelgarten.

Unter meinem Bett. Die Lieder der beliebten Samplerreihe sind mal frech und laut, mal leise und tiefsinnig. Am Sonntag, 16. Juni, 15 Uhr, kommt die UMB-Liveband mit den Gastsängern Belinda & Bernd Begemann, Francesco Wilking, Moritz Krämer, Cäthe, Lisa Who und Sven van Thom in den Echaz-Hafen.

Tübingen

Yung & Freaky. Die Musik ist jung und freaky und ihre Texte bündeln Reflexion, Weltschmerz und eine Wut, die durch einen nicht zu verkennenden Erfahrungswert von Freakin Freddy und Yung Ullrich entstanden sind. Am Freitag, 14. Juni, 20 Uhr, spielt das Duo im Club Voltaire.

Elisa. Beatboxen und elektronische Elemente geben der Musik der Deutsch-Amerikanerin eine treibende Kraft und bilden einen Kontrast zu den melodischen Linien des Cellos und der Stimme. Am Samstag, 15. Juni, 20 Uhr, ist Elisa Herbig mit ihren zwei Begleitern zu Gast im Club Voltaire. (jüsp/pr)