Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Die persisch-israelische Sängerin Liraz kommt am Samstag zum Inter:Komm-Festival in den Echaz-Hafen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Inter:Komm-Festival. Bei dem zum neunten Mal auf dem Echaz-Hafen-Gelände hinter dem franz.K ausgerichteten Festival »Inter:Komm!« treten am Freitag, 7. Juni, 19 Uhr, die fünf in Berlin lebenden israelischen Musiker der Band Cherry Bandora und die französische Gruppe Papiers d’Armenies auf.

Inter:Komm-Festival. Der Samstag startet mit der vierköpfigen Clubmusik-Band Tasheeno. Danach geht es weiter mit Ska, Rock, Balkanbeats und Rembetiko der griechischen Band Koza Mostra und als Hauptact spielen am Samstag, 8. Juni, 18.30 Uhr, die persisch-israelische Sängerin Liraz mit ihrer Band im Echaz-Hafen.

Gracefire. Die wilde »drei-damige« Frauenpower von Nicole Zeyda (Gesang), Diana Höttermann (Gitarre) und Annika Allinger (Drums) wird bei diesem Rockquartett von Simon Jokschas am Bass gezähmt. Am Samstag, 8. Juni, 19 Uhr, spielen Gracefire im Rahmen der Christopher Street Day Party im Pappelgarten.

Suabian Kick. Gegründet 1988 von Alex Hess, Frank Höwner und Markus Vatter in der Kultkneipe Kohla, traf sich die Band nach 24 Jahren in der Originalbesetzung und stellte fest, dass sie nichts von ihrer Spielfreude verloren hat. Am Samstag, 8. Juni, 19.30 Uhr, gibt es ein Wiedersehen im Café Rebental.

The Jancee Pornick Casino. Das Trio mixt einen explosiven Molotow-Cocktail aus Surfmusik, Rockabilly und 60’s-Garage-Punk, aufgefüllt mit russischer Seele, Adrenalin und Selbstironie. Das Jancee Pornick Casino kommt am Sonntagmittag, 9. Juni, 12.30 Uhr, in den Pappelgarten.

Tübingen

Alexandr Misko. Er gilt als einer der besten Fingerstile-Gitarristen weltweit, der 26-jährige Komponist und Arrangeur, der vor einem Jahr von Russland nach Deutschland immigrierte und heute in Gomaringen lebt. Am Freitag, 7. Juni, 20 Uhr, spielt Misko sein Soloprogramm im SWR Studio.

Metzingen

Gospelkonzert. Ein leidenschaftlicher Spaziergang durch die Geschichte der Gospelmusik erwartet die Besucher am Samstag, 8. Juni, 20 Uhr, wenn der Pianist Joe Fessele, der Perkussionist Christoph Scherer und Sängerin Siyou Ngnoubamdjum in der Martinskirche aufspielen.

Die Gospelsängerin Siyou Ngnoubamdjum kommt am Samstag in die Martinskirche. Foto: Alex Pohle Die Gospelsängerin Siyou Ngnoubamdjum kommt am Samstag in die Martinskirche. Foto: Alex Pohle

Glems

Colorful. Ihre Musik ist so bunt wie der Name selbst: Die sechs Musiker aus Tübingen, Dusslingen und Mössingen verstehen ihr Handwerk und beweisen mit ihrem nachgespielten Repertoire, dass Coverhits durchaus eigenständig klingen können. Am Samstag, 8. Juni, 20.30 Uhr, spielen Colorful im Hirsch.

Mössingen-Öschingen

Charly & Clemens. Clemens Wittel aus Reutlingen am E-Piano und der Calwer Charly Heim an Saxofon und Klarinette bieten feinsten Oldtime-Jazz und Swing der 1920er- bis 40er-Jahre. Am Freitag, 7. Juni, 19.30 Uhr, ist das Jazzduo zu Gast im Holzschnitt-Museum Klaus Herzer.

Meidelstetten

Baskery. Mit Gitarre, Banjo, Drums und dreistimmigen Gesang begeistern die drei schwedischen Schwestern mit ihrem »High-Voltage-Rockabilly« in ganz Europa. Das weibliche Trio, das schon im Vorprogramm von Robbie Williams auftrat, kommt am Freitag, 7. Juni, 20 Uhr, in die Wimsener Mühle.

Die drei schwedischen Schwestern von Baskery sind am Freitag zu Gast in der Wimsener Mühle. Foto: PR Die drei schwedischen Schwestern von Baskery sind am Freitag zu Gast in der Wimsener Mühle. Foto: PR

Waldenbuch

Jazzmates. Reinhold Uhl (Saxofon), Horst Götz (Bass) und Wieland Braunschweiger (Schlagzeug) geben eigene Kompositionen zum Besten und scheuen auch vor ungewöhnlichen Begegnungen nicht zurück. Das Trio spielt zu ausgestellten Kunstwerken am Sonntag, 9. Juni, 18 Uhr, im Museum Ritter. (jüsp/pr)