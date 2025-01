Tinder, ElitePartner und Co.: Die Erfahrungen mit Online-Dating-Plattformen sind ebenso unterschiedlich wie ihre Beliebtheit. Kann man den Traumpartner wirklich mit einem einzigen Wisch finden? Welche Erfahrungen GEA-Leser gemacht haben und was eine Psychologin rät.

Wer sich für Online-Dating entscheidet, hat mittlerweile eine große Auswahl unterschiedlicher Apps. Foto: Alicia Windzio/dpa Wer sich für Online-Dating entscheidet, hat mittlerweile eine große Auswahl unterschiedlicher Apps. Foto: Alicia Windzio/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.