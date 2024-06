Giuseppe Dezulian ist der neue Ortsbeauftragte des Technischen Hilfswerks in Reutlingen. Für fünf Jahre wird er im Amt sein. Was er sich für die Zukunft des THW wünscht und wie es ihm in seinem Amt geht.

Giuseppe Dezulian an seinem neuen Arbeitsplatz. Als Ortsbeauftragter des THW ist ihm vor allem das Miteinander zwischen den Ehrenamtlichen wichtig. Foto: kug Giuseppe Dezulian an seinem neuen Arbeitsplatz. Als Ortsbeauftragter des THW ist ihm vor allem das Miteinander zwischen den Ehrenamtlichen wichtig. Foto: kug

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.