Die große Überraschung bei der Kommunalwahl: Jürgen Fuchs hat es weder in den Reutlinger Gemeinderat noch in den Kreistag geschafft. Der prominente FWV-Politiker und ehemalige Reutlinger Sozialbürgermeister über Reue, Ruhestand und Ruhmesblätter.

Ganz entspannt: Jürgen Fuchs hat das Gefühl, dass er seine Arbeit gut gemacht hat. Foto: Steffen Schanz Ganz entspannt: Jürgen Fuchs hat das Gefühl, dass er seine Arbeit gut gemacht hat. Foto: Steffen Schanz

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.