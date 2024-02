Während Privatbürgern das Streuen von Salz auf den Gehwegen nur in Ausnahmefällen gestattet ist, kommt der Einsatz von Streusalz im Winterräumdienst durch die Technischen Betriebsdienste Reutlingen häufiger vor. Das Problem: Letztendlich landet das gelöste Salz über das Abwasser in der Kläranlage und in den Gewässern der Region.

Salz hilft gegen Glätte, sollte aber maßvoll eingesetzt werden. Foto: dpa Salz hilft gegen Glätte, sollte aber maßvoll eingesetzt werden. Foto: dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.