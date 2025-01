Warum sich diese Männer für Sickenhausen engagieren

Ziemlich viele Zeitungsberichte sind in den vergangenen drei Dekaden zusammengekommen: Dieter Mayer (links) und Klaus Nagel blicken mit Stolz und Freude auf 30 Jahre im Sickenhäuser Bezirksgemeinderat zurück. Foto: Jürgen Meyer Ziemlich viele Zeitungsberichte sind in den vergangenen drei Dekaden zusammengekommen: Dieter Mayer (links) und Klaus Nagel blicken mit Stolz und Freude auf 30 Jahre im Sickenhäuser Bezirksgemeinderat zurück. Foto: Jürgen Meyer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.